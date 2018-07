Videospieler spenden über zwei Millionen an Kinder

Im Vorfeld der "GuardianCon", einer der bekanntesten Gaming-Conventions der Welt, die vergangenes Wochenende in Florida stattfand, taten sich große Gamer zusammen, um für einen guten Zweck zu zocken. Ziel der Aktion: Einen Haufen Kohle für das St. Jude Children’s Research Hospital zu sammeln.

Die Kinder werden sich freuen

Während viele Streamer zusammenlegten und so alle gemeinsam auf die beeindruckende Summe von umgerechnet über 2,3 Millionen Euro kamen, die vollständig dem Kinderkrankenhaus zugutekommen soll, stechen zwei Zahlen besonders heraus.

Ein Broadcast des First-Person-Shooters "Destiny" sammelte binnen 30 Minuten etwa 43.000 Euro für den guten Zweck. Den einsamen Rekord jedoch brachen der Fortnite-Superstar Tyler "Ninja" Blevins und sein Team: Im Laufe der Aktion kamen alleine durch seine Gruppe ganze 280.000 Euro zusammen – wovon ein gutes Drittel von einem einzelnen, anonymen Spender gegeben wurde.

Thank you every single person who donated during the final block of @GuardianCon In my specific block we raised $326,066.44 and collectively as a community we raised over $2,706,635.90



Gaming does good. I am blessed to share this platform and passion with all these people.