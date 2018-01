Von Credits zu Nexium: Game-Kryptowährungen

Kryptowährungen können auch in Games integriert werden. Es gibt bereits einige Beispiele, wo Blockchain-Netwerk-Technologie in Games eingebaut wurde. Schauen wir uns das mal an!

Kryptowärhungen spielen aber nicht nur bei der Software, sondern auch bei der Hardware eine Rolle. Die hohe Leistung von Grafikkarten eignet sich hervorragend, um neues virtuelles Geld zu errechnen beziehungsweise zu "schürfen". Das gilt vor allem für die Bitcoin-Alternative Ethereum.

Die Folge für Gamer: Angesichts der gewaltigen weltweiten Nachfrage nach Grafikkarten durch "Krypto-Miner" gehen die Preise durch die Decke. Auch Arbeitsspeicher ist betroffen. Mehr dazu hier.

