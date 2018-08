Von morphenden Robotern und fliegenden Schweinen

Zu den Game-Highlights schlechthin zählt dabei Morphies Law von Cosmocope. Dieses einzigartige, Team-basierte Kampfspiel ist ab sofort im Nintendo eShop verfügbar. Auf bis zu acht Spieler wartet jede Menge morphologischer Action: Je nach Treffer wachsen oder schrumpfen die Körperteile der Formwandler-Roboter, wodurch sich auch ihre Fähigkeiten ändern. Aber größer bedeutet dabei nicht unbedingt besser.

Online können zwei Vierer-Teams gegeneinander antreten, während es bis zu acht Freunde offline über die lokale Multiplayer-Verbindung gemeinsam mit computergenerierten Gegnern aufnehmen können. Sie alle kreieren ihre eigenen Waffen und gestalten ihre Formwandler-Roboter ganz individuell. Zum Zielen lässt sich auch die Bewegungssteuerung der Joy-Con nutzen.

Bad North von Raw Fury: Die Wikinger greifen an – und der König ist in die Hände der Invasoren gefallen. Jetzt müssen die Spieler seinen Platz einnehmen, um das Land gegen die Eindringlinge zu verteidigen. In diesem Taktik-Spiel in Echtzeit gilt es, Schlachten mit Bedacht auszuwählen und gewinnbringende Strategien zu entwickeln.

Mit einer ansprechenden Grafik und taktischer Tiefe bietet das Gameplay Einsteigern sowie Profis ein spannendes Abenteuer. Bad North ist ab sofort und für bestimmte Zeit exklusiv im Nintendo eShop erhältlich.

Prison Architect: Nintendo Switch Edition von Double Eleven/Introversion Software: Das von der BAFTA ausgezeichnete Spiel um den Bau und Betrieb von Gefängnissen steht ebenfalls ab sofort zum Herunterladen bereit. Die Spieler schicken ihre Insassen in einen möglichst ausbruchssicher konstruierten Bau. Sie müssen aber auch dafür sorgen, dass die Häftlinge sicher und gesund bleiben und durch Rehabilitation zu nützlichen Gliedern der Gesellschaft werden.

Also Vorsicht: Gefangene sind auch nur Menschen, und wer sie schlecht behandelt, muss mit einem Aufstand rechnen. Das Spiel ist als Premium-Edition mit zwei beliebten Erweiterungen erhältlich: In All Day And A Night und Psych Ward stellen neue Umgebungskarten, Insassen und Wärter die Spieler vor ungeahnte Herausforderungen. Im neuen Escape Mode, der im Sommer als herunterladbarer Inhalt erscheinen wird, dreht sich der Spieß dann um: Nun sitzen die Spieler hinter Gittern und müssen versuchen, auszubrechen.

The Gardens Between von The Voxel Agents: In diesem surrealen und originellen Abenteuer-Puzzle gilt es, zwei enge Freunde durch eine Reihe geheimnisvoller Garteninseln zu lotsen. Der Clou daran: Die Spieler steuern nicht die Charaktere, sondern kontrollieren die Zeit selbst.

Sie müssen die Kette von Ursache und Wirkung manipulieren, um die Rätsel der Gärten zu lösen. So entfaltet sich vor ihnen eine traumhafte Erzählung, die am 20. September auf Nintendo Switch beginnt. Vorbestellungen im Nintendo eShop sind jetzt bereits möglich.

Windjammers und Windjammers 2 von Dotemu: Mit Windjammers feiert eine perfekte Mischung aus Sport- und Kampfspiel im Stil der 90er Jahre ihr triumphales Comeback. Fans können sich auf den Start am 23. Oktober auf Nintendo Switch freuen und sich schon auf die 2019 erscheinende komplett neue Fortsetzung Windjammers 2 vorbereiten.

Monster Boy and the Cursed Kingdom von FDG Entertainment: Nicht nur Schweine fliegen hier. Dieses fantastische neue Abenteuer einer legendären Spielserie leiht sich spannende Elemente der Klassiker-Reihe Wonder Boy in Monster World aus. Daraus entsteht ein spannendes Action-Abenteuer mit einem abwechslungsreichen Gameplay, eindringlichen Melodien und atemberaubenden, wie von Hand gezeichneten Animationen. Das Abenteuer steht am 6. November für Nintendo Switch bereit.

Moonlighter von 11bit studios und Digital Sun: Spieler schlüpfen in die Rolle eines abenteuerlustigen Ladenbesitzers, der davon träumt, ein Held zu sein. In diesem anspruchsvollen Action-Rollenspiel müssen sie immer alles in Schwung halten – nicht nur ihr Schwert, sondern auch ihren Laden, den sie tagsüber weiter managen. Moonlighter erscheint in diesem Herbst auf Nintendo Switch.

Children of Morta von 11bit studios und Dead Mage: Dieser Titel wird von einer starken Handlung vorangetrieben: Die Spieler kämpfen sich – entweder allein oder Seite an Seite mit Freunden – durch Horden von Gegnern. Sie erleben, was es bedeutet, zu einer Familie von Helden zu gehören, die ihr Erbe verteidigen und für einander einstehen. Children of Morta kämpft sich Anfang 2019 den Weg auf Nintendo Switch frei.

This War of Mine von 11bit studios: Im Krieg sind nicht nur Soldaten Helden. In diesem packenden Survival-Spiel, das von tatsächlichen Ereignissen inspiriert wurde, kämpfen die Spieler in einer belagerten Stadt ums Überleben – und zwar nicht als Elitetruppe, sondern auch als eine Gruppe von Zivilisten. Entscheidungsfreude und Widerstandskraft werden bis an ihre Grenzen getestet, wenn This War of Mine im November Nintendo Switch erobert.

Streets of Rogue von tinyBuild: Dieser fordernde Titel bietet Spielern jede Menge Entscheidungsfreiraum und Spielspaß. Ab dem kommenden Winter mischt er die Nintendo Switch-Szene auf – komplett mit einem kooperativen 4-Spieler-Modus und exklusiven Verbesserungen.

Die Spieler können zwischen mehr als 20 verschiedenen Charakteren wählen, die sich durch unbekannte Städte schleichen und kämpfen. Die Städte werden nach dem Zufallsprinzip generiert, sodass kein Spielverlauf dem anderen gleicht.

Everspace: Stellar Edition von Rockfish Games: Schießen, basteln, plündern – so erringt man den Sieg in diesem rasant getakteten Weltraum-Abenteuer für Einzelspieler. Der Titel kombiniert Roguelike-Spielelemente mit fantastischen Grafiken und einer mitreißenden Story, die komplett mit Sprachausgabe unterlegt ist. Die Everspace: Stellar Edition umfasst das eigentliche Spiel sowie die Encounters-Erweiterung. Die Edition landet im Dezember auf Nintendo Switch.

Baba Is You von Hempuli: Im Verlauf dieses einzigartig kniffligen Puzzlespiels muss man die Spielregeln ändern – was zu überraschenden Interaktionen führt. Wenn Baba Is You im November startet, erleben die Spieler ein frisches, mental herausforderndes Spieledesign.

Slay the Spire von Humble Bundle: Wer es bis zur Turmspitze schaffen will, muss seine Karten in diesem Spiel sorgfältig wählen. Am PC ist diese Kombination von Karten- und Roguelike-Rollenspiel bereits ein absoluter Hit. Auf Nintendo Switch spielt es seine Trümpfe ab Anfang 2019 aus.

Night Call von Raw Fury: Die Uhr tickt, und der Taxameter läuft. Spieler übernehmen in diesem mysteriösen Rätselabenteuer im markanten Stil des Film Noir eine Doppelrolle: Sie durchstreifen Paris als Detektiv und als Taxifahrer. Verdienen sie genug, um ihre Rechnungen bezahlen zu können? Und schaffen sie es, einem mörderischen Geheimnis auf den Grund zu gehen? Das und mehr ermitteln die Spieler ab dem Frühjahr 2019, wenn Night Call für Nintendo Switch erhältlich sein wird.

Terraria von 505 Games/Re-Logic: Buddeln, kämpfen, explodieren, aufbauen – darum geht es in diesem actiongeladenen Spiel, das klassische Abenteuer-Elemente mit der kreativen Freiheit von Sandbox-Titeln verbindet. Die ganze Welt wird zum Spielball in Terraria, das 2019 für Nintendo Switch erscheint.

(red)