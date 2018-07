Was bald gezockt wird: von skurril bis spektakulär

F1 2018

F1 2018 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der spannenden Saison 2018, inklusive der neuen Strecken der Saison 2018, Circuit Paul Ricard und den Hockenheimring. Das Spiel erscheint am 24. August weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC. "Die Medien werden eine wichtige Rolle in der Karriere spielen", so Lee Mathers, Game Director für F1 2018 bei Codemasters.

"Für die Fahrer sind nicht nur die eigene Leistungen auf den Rennstrecken super wichtig. Es geht immer darum, das Gesamtpaket zu bieten. Die Spieler müssen stets überdenken, wie sich Ihre Antworten auf die Moral des eigenen Teams und die Wahrnehmung von konkurrierenden Teams im Fahrerlager auswirken können."

My Hero One's Justice

My Hero One's Justice ermöglicht es Spielern, den Anime selbst nachzuspielen, alles in spielexklusiven Szenarien des Story-Modus. Hier haben Spieler die Möglichkeit, die Geschichte aus der Sicht der Helden und der Bösewichte zu erleben.

Ebenfalls enthalten ist ein Onlinemodus, in welchem Spieler ihre Kampfkünste verfeinern und ein weltweit bekannter Held werden können. My Hero One's Justice erscheint am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie für PC.

Shenmue I & II

Seit ihrer Veröffentlichung haben Shenmue I & II eine riesige Fan-Gemeinde um sich geschart und zählen seit jeher als die besten Spiele-Dramen aller Zeiten. Diese revolutionären Meisterwerke bieten Spielern eine ergreifende Geschichte über Vergeltung, versetzen sie in die Rolle von Ryo Hazuki auf seiner Suche nach Rache für den Tod seines Vaters und versuchen die Geheimnisse hinter einem mysteriösen Artefakt, bekannt als der Drachenspiegel, aufzulösen.

Shenmue I & II ist die definitive Edition dieser Klassiker und wird am 21. August 2018 für PlayStation 4 und Xbox One die bestmögliche Shenmue-Erfahrung bieten. Die Neuveröffentlichung wird neue, moderne Funktionen beinhalten, darunter komplett skalierbare Auflösung, Auswahlmöglichkeiten zwischen modernem oder klassischem Steuerungsschema, ein aktualisiertes User Interface und eine zusätzliche Option, um die originale japanische oder englische Sprachausgabe zu genießen.

Namco Museum Arcade Pac & Pac-Man Championship Edition 2 Plus

Die Sammlung erscheint am 28. September exklusiv für Nintendo Switch. Namco Museum bietet pure Nostalgie und einige der größten Spiele, die 1980 einen wahren Arcade-Wahnsinn ausgelöst haben: Pac-Man, Galaga, Splatterhouse, Tower of Druaga, Rolling Thunder, Skykid und Tank Force.

In Pac-Man Championship Edition 2 Plus können die Spieler sowohl alleine, als auch mit Freunden im Koop-Modus "Pac-Man Championship Edition 2 Plus 2P" spielen. Dieser ist exklusiv auf Nintendo Switch verfügbar. Wird dabei ein Spieler von einem Geist gefangen, kann der andere Spieler ihn retten.

Dakar 18

Basierend auf der weltbekannten, jährlich stattfindenden Rallye in Südamerika ist Dakar 18 eine realistische Simulation der größten Cross-Country-Rallye der Welt. Der Spieler wählt aus einer Vielzahl von verschiedenen Fahrzeugen, um über eine der größten offenen Spielewelten aller Zeiten zu fahren. Dabei greift der Spieler auf das offizielle Roadbook zurück, um die Orientierung auf den 14 Etappen in Peru, Bolivien und Argentinien nicht zu verlieren.

Die Spieler messen sich in Dakar 18 online mit anderen Spielern oder steigern offline ihre Fähigkeiten in Tempo und Navigation. Dakar 18 bietet viele der offiziellen Fahrzeuge und Fahrer der fünf Rennkategorien (Auto, Motorrad, Trucks, Quads und SxS). Zusätzlich beinhaltet das Spiel einen Singleplayer sowie einen Splitscreen und Online-Multiplayer-Modus. 11. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Carnival Games

Der neueste Teil der beliebten Spielereihe Carnival Games erscheint am 6. November 2018 erstmalig für Nintendo Switch. Das von Grund auf für Nintendo Switch entwickelte Carnival Games kann wahlweise allein oder mit bis zu vier Spielern simultan gespielt werden und reizt die einzigartige Zugänglichkeit des Joy-Con-Controllers optimal aus. Die 20 spannenden, neu konzipierten Spiele in vier verschiedenen Themengassen bieten unterwegs oder zu Hause Spaß für die ganze Familie.

Wie bei einem richtigen Jahrmarkt bietet Carnival Games Jung und Alt beliebte Spieleklassiker wie Ringewerfen und Galopprennen sowie brandneue Attraktionen wie Drohnenfliegen und Kosmoskegeln. Vier einzigartige Themengassen – die Dschungelstraße, die Saturn-Station, die Geierschlucht und Nieten & Bolzen – sorgen dabei zusätzlich für Atmosphäre.

Firewall Zero Hour

In dem Taktik-Shooter von First Contact Entertainment treten zwei Squads mit jeweils bis zu vier Spielern gegeneinander an. Das Angreiferteam hat die Aufgabe, geheime Daten aus dem Feindeslager zu stehlen, indem es Firewall-Zugangspunkte umgeht, den entscheidenden Laptop lokalisiert und schließlich einen Datenhack initiiert. Das verteidigende Team muss dies um jeden Preis verhindern und die Firewall-Zugangspunkte sowie den Laptop sichern. Taktisches Vorgehen und Teamwork sind dabei der Schlüssel zum Sieg!

In einem separaten Trainingsmodus können sich Spieler alleine oder kooperativ durch insgesamt neun spannende Szenarien gegen KI-Gegner kämpfen, um sich auf die Multiplayer-Matches vorzubereiten und Erfahrungspunkte sowie Ingame-Währung ('Crypto') zu erhalten. In jedem Modus kann zwischen zwölf erfahrenen Söldnern ausgewählt werden. Firewall Zero Hour nutzt dabei alle Features des PlayStation VR-Headsets, abgerundet mit 3D-Audio, kompletter Bewegungsfreiheit und der Unterstützung des PlayStation VR-Ziel-Controllers, mit dem sogar um die Ecke geschossen werden kann. Für PlayStation VR ab 29. August 2018.

Yo-Kai Watch Blasters

Yo-Kai Watch ist wieder da – und das mit mehr Action und Spannung denn je. Denn am 7. September kommt europaweit der neueste Ableger der beliebten Reihe in den Handel – und das in den zwei Spielversionen Yo-Kai Watch Blasters: Rote-Katzen-Kommando und Yo-Kai Watch Blasters: Weiße-Hunde-Brigade. Die Spiele um die unsichtbaren Yo-Kai, die den Menschen immer wieder Streiche spielen, erscheinen exklusiv für die mobilen Konsolen der Nintendo 2DS & 3DS-Familie.

Während das Kampfsystem in den früheren Yo-Kai Watch-Versionen rundenbasiert ablief, bieten die neuen Titel nun auch Kämpfe in Echtzeit. Dabei steuern die Spieler ihre Yo-Kai selbst und müssen Strategien entwickeln, um mit verschiedenen Fähigkeiten und diversen Ausrüstungsgegenständen fiese Gegner und Bosse zu schlagen. Auf einer abenteuerlichen Reise gilt es rasante Missionen zu bestehen. Dabei treffen sie auf mehr als 400 neue und altbekannte Yo-Kai, die sie herausfordern können um sich im Anschluss vielleicht sogar mit ihnen anzufreunden.

Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco lässt Dragon Ball FighterZ für Nintendo Switch am 28. September vom Stapel. Alle kostenpflichtigen, zusätzlich verfügbaren Charaktere der anderen Plattformen werden ab Release auch für die Nintendo Switch zum Kauf angeboten. Vorbesteller erhalten sofortigen Zugang zu Goku (Super-Saiyajin Blue) und Vegeta (Super-Saiyajin Blue) sowie die japanische Version des klassischen Super NES Spiels: Dragon Ball Z: Super Butoden.

Das Dragon Ball XenoVerse 2 Extra Pack 3 erscheint diesen Sommer für PlayStation 4, Xbox One, PC Digital und Nintendo Switch und bietet den lang ersehnten Charakter: Baby Vegeta. Baby ist ein parasitärer Organismus, dessen Ziel die Rache an den Saiyans ist.

Hitman 2

Hitman 2 ist die Fortsetzung des erfolgreichen, international bekannten Videospiels Hitman. Es enthält neue, extrem detaillierte Sandbox-Welten voller lebendiger, authentischer Umgebungen, welche zum Erkunden einladen. Hitman 2 gibt Spielern die Freiheit, den ultimativen Auftragsmord zu planen.

Dazu können sie eine Reihe von Werkzeugen, Waffen, Verkleidungen und diverse Tarnungstechniken verwenden, um auf kreative Weise ihre einzigartige Kette von Ereignissen auszulösen. Hitman 2 wird ab dem 13. November 2018 für die Spielsysteme PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar sein.

Lego DC Super-Villains

In Lego DC Super-Villains tauchen Spieler erstmals in ein Abenteuer ein, in dem die Schurken die Hauptrolle spielen. Es ist vollgepackt mit den beliebtesten Schauplätzen und Charakteren aus dem DC-Universum. Zum ersten Mal haben die Spieler in einem Lego Game die Möglichkeit, ihren eigenen DC-Superschurken zu erstellen und das ganze Spiel mit ihm zu spielen.

Ihr Charakter wird zum Mittelpunkt der Geschichte und schließt sich mit einer kultigen Vielfalt an Schurken zusammen, um die urkomische und originelle Geschichte zu erleben, die in Zusammenarbeit mit DC geschrieben wurde. Lego DC Super-Villains wird ab dem 18. Oktober 2018 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.

Soulcalibur VI

Soulcalibur VI wird am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. In Soulcalibur VI können Spieler die Ereignisse des 16. Jahrhunderts, vor dem ersten Soulcalibur, erkunden. Das Spiel bietet zudem eine vielfältige Aufstellung neuer und wiederkehrender Charaktere mit einzigartigen Kampfstilen und Waffen.

Dazu gehören sowohl Hauptcharaktere der Serie, wie Mitsurugi und Sophitia, als auch Neuankömmlinge, wie zum Beispiel der Gastcharakter Geralt von Riva aus der "The Witcher"-Serie von CD Projekt Red oder Grøh.

The Sinking City

The Sinking City ist ein in den 1920er Jahren angesiedeltes Abenteuer in einer offenen Spielwelt, das von den Arbeiten des berühmten amerikanischen Autors H.P. Lovecraft inspiriert ist. Das Spiel interpretiert und entwickelt Lovecrafts Themen weiter: die Angst vor Monstern und dem Unbekannten, die Suche nach okkulten Wahrheiten und Wahnsinn. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Detektivs, der in Oakmont, Massachusetts eintrifft – einer Stadt, die unter einer nie dagewesenen Flutkatastrophe übernatürlichen Ursprungs leidet.

Die Spieler müssen herausfinden, was die Stadt und den Verstand ihrer Bewohner übernommen hat. Geheimbünde, Gefahren, Intrigen und monströse Kreaturen werden sich ihnen dabei in den Weg stellen. The Sinking City befindet sich aktuell in der Entwicklung und wird am 21. März 2019 für PC und Konsolen erscheinen.

Wolfenstein: Cyberpilot

Paris. 1980. Sie sind der beste Hacker der Stadt. Ihre Mission: die französischen Résistance zu unterstützen und die Stadt der Liebe aus den gierigen Regimeklauen zu befreien. So die Prämisse des vor Kurzem auf der #BE3-Pressekonferenz vorgestellten VR-Spin-offs Wolfenstein: Cyberpilot.

Hacken Sie sich unter anderem in einen feuerspuckenden Panzerhund, um den Regimestreitkräften im wahrsten Sinne des Wortes Feuer unterm Hintern zu machen! Wolfenstein: Cyberpilot wird 2019 als Standalone VR-Spiel erscheinen.

Fist of the North Star: Lost Paradise

Das Action-Adventure-JRPG, das in der bekannten Fist of the North Star-Manga Reihe angesiedelt ist, wird von Ryu Ga Gotoku, dem Enwicklerstudio der Yakuza Reihe, entwickelt. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über Kenshiro, während sie durch ein alternatives Universum der original Handlung schreiten. Das post-apokalyptische Ödland kann mit einem anpassbaren Buggy erforscht werden - sofern die Spieler nicht gerade damit beschäftigt sind, sich mit den Hokuto Shinken-Kampftechniken durch Horden erbarmungsloser Schläger zu kämpfen.

Wie man es vom Studio Ryu Ga Gotoku erwartet, ist die Welt von Lost Paradise reich gefüllt mit zahlreichen Nebenmissionen sowie einer Sammlung kurzweiliger Mini-Games. Von Buggy Rennen über die auf Rhythmus basierten Hokuto Shinken-Techniken, bis hin zum Management eines Nachtclubs und noch vielem mehr, gibt es eine Menge Abenteuer abseits der Hauptstory. Kämpfe und Charakter-Fortschritt spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in Lost Paradise. Kenshiro nutzt im Kampf klassische Hokuto-Shinken-Techniken, die jeweils durch Erfahrungs-Punkte freigeschaltet werden. Fist of the North Star: Lost Paradise wird am 2. Oktober 2018 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Just Dance 2019

Just Dance 2019 wartet mit 40 neuen Songs auf, von Chartstürmern wie "Finesse (Remix)" von Bruno Mars ft. Cardi B bis hin zu K-Pop-Klassikern wie "Bang Bang Bang" von BIGBANG. Zusätzlich erhält der Spieler mit Just Dance Unlimited, dem Dance-on-Demand-Streaming-Service, für den in jedem Exemplar von Just Dance 2019 eine einmonatige Mitgliedschaft enthalten ist, Zugriff auf über 400 weitere Songs.

Just Dance ist Partnerschaften mit vielen kreativen Experten aus der ganzen Welt eingegangen. Darunter befinden sich der französische Straßenkünstler Chanoir und das spanische Stop-Motion-Studio Clay Animation. Auf diese Weise wurden beeindruckende Welten für das Spiel erschaffen. Weitere Partnerschaften werden in naher Zukunft neben weiteren Songs angekündigt. Ab dem 25. Oktober 2018 für Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360 und PlayStation 4.

One Piece: World Seeker

Die Geschichte von One Piece: World Seeker spielt auf einer mysteriösen Insel der Neuen Welt. Früher noch als "Jail Island" bekannt, wurde sie dank ihrer häufigen Mineralvorkommen zu "Jewel Island" umbenannt. Dadurch konnte die Insel wachsen und gedeihen, aber dieser Segen wurde den Anwohnern schnell zum Verhängnis. Räuber und Piraten erfuhren von dem Paradies und brachten Gefahr und Unheil mit sich.

Die Weltregierung brachte zwar wieder Ordnung auf die Insel, der Preis dafür war jedoch hoch: Eine gigantische Unterwasserinstallation und die zunehmende Präsenz der Marine lassen vermuten, dass noch immer etwas nicht stimmt. Spieler schlüpfen in die Rolle von Ruffy und können seine Gomu Gomu no Mi (Gum-Gum-Frucht) nutzen, um die Insel zu erforschen. Eerscheint noch 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

