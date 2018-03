Weibliche Hauptrolle für "Grand Theft Auto 6"?

Das Gerücht passt nicht nur hervorragend zur aktuellen #MeToo-Debatte, sondern auch zum Tag der Frau, der diese Woche zelebriert wurde: Die sechste Auflage des Macho-Games GTA hat laut Informationen des Youtube-Kanals "The Know" eine weibliche Hauptfigur.

Umfrage Weibliche Hauptfigur in GTA: Eine gute Idee? Ja, wird endlich Zeit.

Die Spieler sollten einfach selbst einen Charakter aussuchen können.

Schwachsinn, bei GTA muss ein Mann in der Hauptrolle sein.

Es wäre die erste in der Serie - und eine ziemliche Überraschung in einer Game-Franchise, die zuletzt nicht eben mit politischer Korrektheit aufgefallen ist. Das neue GTA-Spiel soll außerdem in einer Art Südamerika-Version von Miami angesiedelt sein.

Nicht vor 2020

Ganz aus der Luft gegriffen scheinen diese Infos nicht. Immerhin war die Florida-Metropole als Vice City schon Bestandteil der Serie. Zudem ist der Entwickler Rockstar Games bekannt dafür, alte Schauplätze in Fortsetzungen neu aufleben zu lassen.

Das Studio, bei dem derzeit alle Energien für die Fertigstellung des mit Spannung erwarteten "Red Dead Redemption 2" kanalisiert werden, hat zu den Gerüchten bislang nicht Stellung bezogen. Es ist aber kaum anzunehmen, dass "GTA 6" vor 2020 erscheint. "The Know" tippt sogar erst auf 2022.

(srt)