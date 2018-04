Wolfenstein 2 erscheint im Juni für Nintendo Switch

Wolfenstein 2: The New Colossus findet am 29. Juni 2018 seinen Weg auf Nintendo Switch.

Mit an Bord: Eigens für die Plattform angepasste Technik, Bewegungssteuerung und natürlich Held B.J. Blazkowicz. Dieser muss Amerika zusammen mit einer Gruppe von Freiheitskämpfern aus den Fängen des faschistischen Regimes befreien.

Ein Shooter-Koloss

"Absolut fesselnd wird The New Colossus durch die perfekt inszenierte Umgebung, eine bombastische Grafik, tollen Sound, die irre Waffenauswahl samt dem neuen Akimbo-Modus mit zwei gleichzeitig nutzbaren Waffen und den Zeitlinien. Letztere lässt die Geschichte je nach Entscheidung in einem Rückblick auf den Vorgänger anders ablaufen, was für Wiederspielwert sorgt. Brutale Action bleibt weiter Kern von Wolfenstein: The New Colossus. Dass auch die dazugehörige Story Tiefgang hat, macht den Shooter noch außergewöhnlicher, als man die Vorgänger bisher schon kannte", hieß es im "Heute"-Fazit zum Spiel, als es für PlayStation 4, Xbox One und PC erschien.

Bethesda hat bereits seinen Höllen-Shooter Doom auf die Nintendo-Konsole verfrachtet – mit beeindruckenden Ergebnissen. Lesen Sie den "Heute"-Test hier nach >>>

(lu)