Gamer verlässt Model, nun wollen sie alle daten

Yanet Garcia hat von ihren Fans den Titel der "heißesten Wetterfee der Welt" verliehen bekommen. Der 27-jährigen Mexikanerin folgen auf Instagram stolze 6,6 Millionen Menschen – doch einer möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben: ihr Ex-Freund Douglas Martin (23). "Heute" berichtete".

Für Garcia schien die Trennung ebenso unverständlich zu sein wie für viele Fans des Ex-Paars. "Mein Herz ist gebrochen", postete sie vor wenigen Tagen auf Twitter. Mittlerweile sieht es aber wieder besser aus: Garcia veröffentlichte Bilder und Videos von einem Bademoden-Fotoshooting mit "Maxim" und ließ Fans mit zahlreichen Herzchen wissen, dass es ihr gut geht.

"Kein Fragezeichen"

Ein Liebes-Comeback mit E-Sportler Douglas Martin scheint indes ausgeschlossen, denn Garcia schreibt: "Man sollte kein Fragezeichen hinter etwas stellen, bei dem Gott bereits einen Endpunkt gesetzt hat".

Währenddessen stehen die Verehrer bereits Schlange, in hunderten Dating-Anfragen bitten sie um eine Verabredung. "Für dich würde ich meinen Xbox-Account löschen" oder "Ich spiele nicht mal Call of Duty, also wie wär's?" versuchen es viele über Gaming-Anspielungen. Vielleicht wirkt es ja.

