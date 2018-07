Zocken lernen: Gaming-Berufsschulen in China

Mittlerweile liegen die Preisgelder im Profi-Gamer-Bereich in Millionenhöhe. Ein äußerst lukratives Geschäftt also, von dem aber nur die absolut Besten der Besten profitieren.

Umfrage eSports: Ist das echter Sport für Sie? Ja, es ist ebenso Sport wie Fußball oder Radfahren.

Nein, das hat mit Sport nichts zu tun.

Ich bin mir nicht sicher.

Während sich viele Zocker in mühevoller Heimarbeit Stunde um Stunde die perfekte Spielweise antrainiert haben, geht China einen Schritt weiter.

Dort wird an Schulen eine "Armee" an Profi-Spielern ausgebildet. Was dahinter steckt, zeigt das Video"

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)