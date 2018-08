eSport Summit vernetzt heimische Szene

eSport begeistert nicht nur international, sondern auch in Österreich entsteht ein boomender Markt, etwa mit der A1 eSports League Austria, der eBundesliga oder eSports-Turnieren auf der Game City oder der Vienna Comic Con.

Was sind eSports?

Um die Szene zu vernetzen, findet am 7. September das erste eSport Summit in Österreich statt. Das Netzwerkevent soll bereits aktive Player, interessierte Newcomer und Unternehmen zusammenbringen. Mit Vortragenden aus dem In- und Ausland soll den ganzen Tag das Thema eSport besprochen werden – im Hauptquartier von A1 Austria.

Ideen-Austausch

Mit-Organisator Alexander Amon: "Es gibt zahlreiche Anfragen heimischer Firmen, die etwas im eSport machen wollen, aber die wenigsten wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Wir holen internationales Know How nach Wien und diskutieren mit heimischen Firmen, über ihre guten sowie schlechten Erfahrungen mit der Szene." Tickets sind bereits erhältlich.

Speaker-Liste, Stand 7. August

Simon Koschel, Partnerships Manager DACH, Twitch

Martin Müller, Obmann Stv. Esport-Bund Deutschland

Tobias Benz, Studienlehrgangsleiter University of Applied Management München

Marco Harfmann, Director Transformation & Marketing

Communication A1

Urim Bajrami, eSport und Recht

Fatih Öztürk, eSport-Berater

Cihan Yasarlar, FIFA-Profi RB Leipzig

