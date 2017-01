Weil Sohn nur einen Arm bewegen kann Mutter aus NÖ erfand Reißverschluss für Einhändige

Eine Papierscheibe, ein elastisches Band, zwei Holz- oder Plastikgriffe - fertig ist die Medizin-Revolution. Als solche wird die "Paperfuge" von Manu Prakash und seinem Team in Medizin-Medien gefeiert. 20 Cent kosten die Materialien, aus denen eine Blut-Zentrifuge wird. Bei 125.000 Umdrehungen pro Minute werden darauf angebrachte Blutproben in eineinhalb Minuten in Blutplasma und rote Zellen zerlegt.Strom braucht die Zentrifuge dabei ebenfalls keinen. Eine so immense Bedeutung hat die eigentlich simple Paperfuge deswegen, weil sie etwa vor allem in Entwicklungsländern unabdingbar für die Erkennung von Malaria, der Schlafkrankheit, HIV oder Tuberkulose ist. Durch die günstigen Materialien könnte eine flächendeckende Diagnose und Behandlung in armen Regionen möglich werden.