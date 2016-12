Pakerl vom Reichsten der Welt Glückspilz erwischt Bill Gates beim Wichteln

BILDER DES TAGES 22.12.2016: Eisbär Inuka wohnt im Zoo von Singapur und feiert seinen 26. Geburtstag. Zur Feier des Tages bekam er eine Torte aus Lachs und Faschiertem (Hintergrund). Die Pfleger versuchten wohl, Inuka einige Salatblätter, versteckt im Lachs, unterzujubeln. Doch einen 26-jährigen Eisbären täuscht so schnell niemand. Hier schleudert er eines der Blätter beiseite, um in Ruhe seinen Fisch mampfen zu können.



Inuka ist Teil eines Spezial-Pflegeprogramms. Er leidet wegen seines fortgeschrittenen Alters unter Arthritis und hat Zahnbeschwerden. In Menschenjahren wäre Inuka 70 (Foto: Wong Maye-E (AP))

Evolution statt Revolution laute das Motto für 2017. Das deswegen, weil technologischer Fortschritt nicht zuerst hochgelobt und ein Hype darum geschaffen wird, sondern Technologien zuerst zeigen werden, wie sie dem Menschen tatsächlich helfen können, so Ritz. Durch bessere Algorithmen werde künstliche Intelligenz zudem zum Alltagsbegleiter.Dem Voraus gingen technologische Fortschritte bei Spracherkennung, Bilderkennung und Sprachbefehlen. "Gaming wird einen zentralen Bestandteil in der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz haben und wir werden künstlicher Intelligenz dabei spielerisch neue Dinge über uns beibringen", so Ritz. Als tägliche Begleiter wird die künstliche Intelligenz dabei vor allem als Sprachassistenten auftreten.Die Technologie soll 2017 aber auch das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis grundlegend verändern. "Wir werden zunehmend auch über Arbeitsergebnisse sprechen, seltener über Arbeitszeiten. Vertrauensarbeit wird ein zentrales Konzept sein. Und unsere Arbeit wird zunehmend im Fluss unseres Privatlebens passieren", ortet Ritz. In punkto Virtual Reality sieht Microsoft bald die Möglichkeit, in die Haut virtueller Avatare zu schlüpfen und die Umgebung natürlicher zu erleben. Und: Datenschutz wird wichtiger als je zuvor.