250 Euro versprochen Lidl-Gutschein: Unternehmen warnt vor WhatsApp-Betrug

BILDER DES TAGES 08.01.2017: Bei diesem Winter-Ritual in Japan beten die Teilnehmenden für ein gesundes neues Jahr, während sie sich in ein Becken mit eiskaltem Wasser inklusive Eiswürfeln setzen. 100 Hartgesottene nahmen in Tokio teil (Foto: Shizuo Kambayashi (AP))

Er entwendete Universalfernbedienungen und wandert dafür nun jahrelang hinter Gitter. Wegen seiner Vorgeschichte muss der 35-jährige Amerikaner nun mit einer langen Haftstrafe rechnen. Er hatte in der Vergangenheit mehrere Einbrüche verübt und dabei im US-Bundesstaat Illinois TV-Geräte, Fernbedienungen, aber auch Schmuck und Werkzeug geklaut."Der Mann nahm sich, was immer er wollte, und erwartete, den Konsequenzen entkommen zu können", sagte der zuständige Staatsanwalt zur "Chicago Sun Times".Überführt wurde er schließlich mittels DNA-Spuren von einem Handschuh, den er an einem Tatort zurückließ. Bei dem Vorfall nahm der 35-Jährige eine Universalfernbedienung aus einem Gemeinschaftsraum in einem Wohnhaus mit. Seit Oktober sitzt er in Haft. Jetzt ist er zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden.