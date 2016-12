Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Scheiben eingeschlagen, Türen beschädigt Zug-Ausfall: Unbekannte randalierten in ÖBB-Railjet

Wartungsarbeiten schuld Internet-Ausfall in ganz Österreich ärgert User

BILDER DES TAGES 22.12.2016: Eisbär Inuka wohnt im Zoo von Singapur und feiert seinen 26. Geburtstag. Zur Feier des Tages bekam er eine Torte aus Lachs und Faschiertem (Hintergrund). Die Pfleger versuchten wohl, Inuka einige Salatblätter, versteckt im Lachs, unterzujubeln. Doch einen 26-jährigen Eisbären täuscht so schnell niemand. Hier schleudert er eines der Blätter beiseite, um in Ruhe seinen Fisch mampfen zu können.



Inuka ist Teil eines Spezial-Pflegeprogramms. Er leidet wegen seines fortgeschrittenen Alters unter Arthritis und hat Zahnbeschwerden. In Menschenjahren wäre Inuka 70 (Foto: Wong Maye-E (AP))

Auf der Facebook-Seite des Unternehmens mehrten sich über Nacht die Anfragen, ob es einen Grund für die Ausfälle gibt und wann diese behoben sein werden. Störungsseiten erfassten eine Häufung der Netzausfälle vor allem in den österreichischen Landeshauptstädten. Die Meldungen waren aber sehr unterschiedlich: Einige Nutzer berichteten von einem Totalausfall, andere von zeitlich befristeten Problemen.Am häufigsten wird das Problem gemeldet, dass Handynutzer zwar SMS empfangen, aber selbst keine absenden können. Am Donnerstagabend hatte "3" noch bekanntgegeben, dass es keine generellen Störungen gibt. Im Netz meldeten sich jedoch auch Nutzer zu Wort, denen in ihrem Kundenprofil trotz vorhandenem Datenguthaben erklärt wurde, dass ihr Guthaben aufgebraucht sei.Bei "eety", einem Tarif im "3"-Netz, hatte in den vergangenen Tagen mit Datenausfällen, die 30 Stunden dauerten, zu kämpfen. Schuld war eine "Störung der IT-Plattform", was dafür gesorgt hatte, dass alle Datendienste nicht funktioniert hatten. Eety-Nutzer konnten auf ihren Geräten ausschließlich die Sprachtelefonie nutzen. Ob die Störung auch für die "3"-Probleme verantwortlich ist, ist unklar.