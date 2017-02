Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Das Schreiben von Chloe ist offenbar tatsächlich zu Pichai gelangt. Denn er antwortete der jungen Britin mit einem Brief. Darin bedankt sich der Google-Chef für das Schreiben und ermuntert sie, weiter ihren Träumen zu folgen. Dann könne sie alles erreichen, was sie sich vorgenommen habe. "Ich freue mich auf deine Bewerbung, wenn du die Schule beendet hast :)", schließt Pichai.Der Grund, warum die Siebenjährige von Google fasziniert ist, ist ihr Vater. Sie habe ihn gefragt, wo er am liebsten arbeiten würde, erklärte Andy Bridgewater dem " Business Insider ". Er habe mit Google geantwortet, worauf Chloe erklärte, ebenfalls dort arbeiten zu wollen. Ihr Vater ermutigte sie schliesslich, Pichai einen Brief zu schreiben.