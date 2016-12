A1 brachte Familien zu Weihnachten zusammen A1 brachte Familien zu Weihnachten zusammen (Foto: A1)

Mehr als 500 Mbit/s A1 präsentiert Pre 5G Mobilfunktechnologie

connect 2017 A1 gewinnt Netztest, aber alle Anbieter gut bewertet

"Wir haben die Storyline unseres TV Spots – coming home for Christmas - ins echte Leben transferiert und bieten damit 5 Familien, die sonst an Weihnachten nicht zusammen gefeiert hätten, die Möglichkeit die Feiertage gemeinsam zu verbringen", so Marco Harfmann. "Wir waren überwältigt von der Anzahl der Teilnehmer und ganz besonders von den berührenden Stories der Menschen."Unter den Gewinnern befinden sich drei Paare, die Fernbeziehungen führen, eine junge Frau, die ihre Mama aus Deutschland zu Weihnachten einfliegen lässt und auch ein Kärntner, der nach Ecuador auswanderte und mit seiner Frau nach Kärnten reist, um mit seinen Geschwistern und seiner Mutter das erste Weihnachten nach Jahren zu verbringen. Die Ankünfte am Flughafen Wien wurden filmisch begleitet, so Amani Abdalla, Digital Communication Expert.