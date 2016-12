Nichts geht mehr: Das iPhone reagiert plötzlich nicht mehr (Foto: YouTube / Screenshot)

Falls Sie in den nächsten Tagen eine Nachricht mit einer angehängten Kontakt-Datei erhalten, ist erhöhte Vorsicht geboten. Dabei handelt es sich möglicherweise um einen manipulierten Anhang, der die iMessage-App ins Nirwana schickt, sobald darauf geklickt wird, wie der Entwickler des Bugs schreibt . Andere Nutzer berichten hingegen, dass allein schon das Öffnen des Chats genügte, um die App zu crashen.Die iMessage-App friert ein und zeigt nur noch einen weißen Bildschirm an. Neue Nachrichten können dann keine mehr verschickt werden und auch ein erneuter Start des Gerätes hilft nicht. Das passiert, weil der rund 5 MB große Anhang vom Programm nicht interpretiert werden kann.Für betroffene Anwender gibt es jedoch einen Ausweg: Diktieren Sie Siri eine neue Nachricht, so sollte sich iMessage wieder öffnen lassen. Durch Abbruch der Nachricht kehrt die App zurück in die Hauptübersicht und der Chatverlauf kann – ohne erneutes Öffnen – gelöscht werden, wie Heise.de berichtet.Der Entwickler des schadhaften Codes bietet auch selber eine Lösung an. Durch den Besuch dieser Website sollte das Problem ebenfalls behoben werden können. iMessage und das Gerät sollten anschliessend wieder normal funktionieren. Aber Achtung: Der Entwickler gibt an, dass dies bei einigen iPad-Modellen nicht funktioniert.Verwundbar sind alle mobilen Apple-Geräte, die mit einer Version von iOS 8 bis hin zur aktuellsten Version betrieben werden. Apple hat bisher nicht auf den Fehler reagiert, wird die Schwachstelle aber höchstwahrscheinlich mit einem künftigen Update aus der Welt schaffen. In der Zwischenzeit sollten Sie sich die Datei auf keinen Fall auf Ihr iOS-Gerät herunterladen.