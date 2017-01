Alyssa verlangt fürs Aufräumen Geld von ihren Fans

@janettesquivel You got me playing iSpy looking for this rat but ion see it. Am I blind? — lostbabe (@_britanicals) 6. Januar 2017

Alyssa wollte eigentlich nur ein Selfie ins Netz stellen, auf dem sie aufgebrezelt und im schwarzen Kleid vor dem Spiegel steht. "Gehe auswärts essen, um eine Entschuldigung zu haben, dieses Kleid zu tragen", schrieb die Amerikanerin nichtsahnend zum besagten Foto auf Twitter. Kaum hatte Alyssa ihr Selfie geteilt, schlug ihr ein Sturm aus Spott und Tadel entgegen. Der Grund ist nicht etwa das schwarze Kleid, sondern die – höflich ausgedrückt – bemerkenswerte Unordnung in ihrem Zimmer.Überall säumen Kleider, Socken und Unterwäsche den Parkettboden — oder zumindest das, was davon noch zu sehen ist. Geöffnete Koffer stehen herum, gebrauchte Pappbecher, einzelne Stöckelschuhe und Kopfhörer ragen unter den Hügeln aus Klamotten hervor."Du suchst wohl eher nach einer Entschuldigung, um dein Zimmer nicht aufräumen zu müssen", meckert die Twitter-Community Alyssa entgegen. "Ich bete jetzt schon für den Typen, der dich mal heiraten muss", heißt es weiter. Oder einfach nur fassungslos: "Wie kannst du nur ein solches Foto mit deiner Unordnung im Hintergrund ins Netz stellen?" Ein Twitter-Nutzer glaubt sogar, eine Ratte auf dem Foto entdeckt zu haben:All der Häme zum Trotz hat Alyssa nun die Flucht nach vorn ergriffen: "Ich bin Vollzeit beschäftigt und gehe dazu noch aufs College", verteidigt sie das Durcheinander. "Wenn ihr mir das Schulgeld in der Höhe von 10.000 Dollar bezahlt, räume ich auch mein Zimmer auf", schreibt Alyssa auf der Crowdfunding-Plattform Gofundme.com.So schnell wird sich Alyssas Saustall aber nicht in einen Tempel der Ordnung verwandeln: Bis jetzt fehlt ihr nämlich noch eine ganze Stange Geld: Alyssa hat von den gewünschten 10.000 gerade mal 65 Dollar beisammen. Weitere Twitter-Reaktionen und was Alyssas Mutter zum Ganzen zu sagen hat, sehen Sie in der Bildstrecke.