Hier werden am Samstag Pokémon gejagt:

So können Trainer in diesen kalten Wintermonaten Pokémon GO nicht nur im Warmen spielen, sondern lassen das Einkaufen gleichzeitig zu einem unterhaltsamen, geselligen und energiereichen Erlebnis werden. Möglich macht den Event die Partnerschaft des Spieleentwicklers mit Center-Betreiber Unibail-Rodamco, Europas größtem Gewerbeimmobilienunternehmen.Bestandteil der Veranstaltungen ist ein Wettbewerb, bei dem an jedem der 20 Orte Pokémon aufgespürt werden müssen. Daneben gibt es ganztägig aktive Lockmodule sowie vieles mehr.Vienna, Austria - DonauzentrumPrague, Czech Republic - Centrum Cerný MostCopenhagen, Denmark - FisketorvetParis, France - Les 4 Temps I Forum des Halles I Velizy 2 I AerovilleLyon, France - La Part-DieuNice, France - Polygone RivieraLille, France - EuralilleBerlin, Germany - Gropius PassagenMunich, Germany - Pasing ArcadenOberhausen, Germany - CentrOLeipzig, Germany - Höfe am BrühlWarsaw, Poland - ArkadiaBarcelona, Spain - La MaquinistaMadrid, Spain - ParquesurValencia, Spain - BonaireStockholm, Sweden - Mall of ScandinaviaAmsterdam, The Netherlands - Stadshart Amstelveen