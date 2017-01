Wahrzeichen ist "sexuell explizit" Neptunbrunnen in Bologna wurde von Facebook gelöscht

China hat dafür gesorgt, dass seit 23. Dezember so wohl die englischsprachige als auch die chinesischsprachige App der New York Times nicht mehr im Apple App-Store erhältlich sind. Seit Weihnachten sehen User in China nur noch die Meldung "Item not available" (nicht erhältlich, Anm.), wenn sie sich die NY-Times-App besorgen wollen. Dass die Website der Times gesperrt ist, ist in China seit 2012 oft der Fall. Deshalb ist das Wegfallen der App umso tragischer.Die Zeitung ist darüber nicht erfreut. Laut "Spiegel" habe die Times Apple gebeten ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken.Laut Apple habe China ihnen vorgeworfen gegen "lokale Vorschriften" zu verstoßen. Apple verriet weder, welche Vorschriften verletzt wurden noch, wer verlangt hat, dass die App entfernt wird. Es ist noch nicht einmal bekannt, ob es einen Gerichtsbeschluss gibt.Nur wer die App bereits hat, kann die NY-Times lesen. Updates gibt es allerdings keine mehr.