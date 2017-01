Apple soll mit Carl Zeiss an Datenbrille arbeiten

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Dass Apple im Bereich der Augmented Reality forscht, ist schon länger bekannt. CEO Tim Cook sagte, die Technologie habe ein riesiges Potenzial. Nun will ein Tech-Blogger erfahren haben, dass für eine intelligente Brille mit dem deutschen Optikhersteller Carl Zeiss kooperiert werden soll.Ein Mitarbeiter von Zeiss soll dies dem amerikanischen Tech-Blogger Robert Scoble auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas bestätigt haben. Die Brille könnte schon 2017 vorgestellt werden. Scoble wies darauf hin, dass dies erklären würde, warum Zeiss einen Stand im Augmented-Reality-Bereich der Messe hatte, obwohl keine entsprechenden Produkte gezeigt wurden.Die Brille von Apple soll sich kabellos mit dem iPhone verbinden lassen und Informationen und Bilder einblenden, während man sich durch die reale Welt bewegt. Das erinnert stark an Google Glass, ein Forschungsprojekt des Suchmaschinen-Riesen, das in eine ähnliche Richtung zielte.Wie beim Smartphone und beim Tablet könnte der Einstieg von Apple der Produktgruppe zum Durchbruch verhelfen. Mit der VR One Plus hat Zeiss bereits ein Virtual-Reality-Headset im Angebot, das durch seine Linsen überzeugen konnte. Genau dies ist wohl auch das Interesse von Apple, denn das deutsche Unternehmen ist für die optische Qualität seiner Produkte bekannt.