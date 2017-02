Auf der Straße angesprochen, nun ist Stephanie ein Star

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Mit 16 sei sie auf der Straße von einem Fotografen angesprochen worden, nach Skepsis waren die ersten Bilder im Kasten, online wurden sie sofort viral - so beschrieb Stephanie Davis den Beginn ihrer beachtlichen Karriere. Heute ist sie Athletin der "International Federation of Bodybuilding and Fitness" und ein gefragtes Model.Was sie für die Österreicher in den sozialen Netzwerken so sympathisch macht: In regelmäßigen Abständen gibt sie Sport- und Modetipps, scheut den Kontakt mit ihren Fans nicht und gewährt auch Einblicke in ihr Privatleben. Auf Facebook liegt übrigens nur ein Österreicher vor ihr, nämlich Arnold Schwarzenegger.