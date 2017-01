Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Das Video wurde in einer durchzechten Partynacht unter Arbeitskollegen aufgenommen. Einer der Kumpels war es demnach auch, der den 24-Jährigen zu der Tat anstiftete. Eine weitere Kollegin filmte die Ekel-Aktion, die wohl von einer ähnlichen Szene in der Kult-Komödie "Ein Fisch namens Wanda" inspiriert war. Nachdem das 35-Sekunden-Video auf sozialen Medien zirkulierte, wurden die Behörden auf den Fall aufmerksam.Der 24-Jährige und seine 27-jährige Kollegin, die filmte, mussten sich nun wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten. Der Angeklagte behauptete, der Fisch sei bereits tot gewesen. Ein Tierarzt widerlegte das jedoch anhand des Videos. Es ist klar zu sehen, wie das Tier sich in der Hand des Mannes bewegt.Der Fisch habe außerhalb des Wassers gelitten, da er dort nicht atmen kann. Auch das Verdauen bei lebendigem Leibe im Magen des 24-Jährigen bezeichnete der Tierarzt als sehr qualvoll für den Fisch. Die beiden Angeklagten wurden schuldig gesprochen. Das Strafmaß wird erst noch bekanntgegeben.