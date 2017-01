15:30 LG wird auf der am 5. Jänner in Las Vegas beginnenden Technik-Messe CES mehrere biegsame OLED-Displays zeigen. Demnach sind die "Wall-Paper" getauften Bildschirme dünn wie Kreditkarten, lassen sich mit Magneten an der Wand befestigen und dürften vorerst in den Größen 65 und 77 Zoll zu haben sein. Ein Promo-Video aus dem Jahr 2015 zeigt, wie das aussehen könnte:

15:00 Die Firmen Withings und Kérastase zeigen auf der CES eine smarte Haarbürste. Das vernetzte Gadget liefert dem Besitzer während dem Kämmen Angaben über die Gesundheit der Haare. Die Bürste ist mit mehreren Sensoren und einem Mikrofon ausgestattet. So kann das Gadget beispielsweise hören wenn durch zu kräftiges Kämmen die Haare brechen. Die Bürste kostet rund 200 Euro und wird ab Mitte 2017 erhältlich sein.

14:30 Samsung motzt die Mittelklasse auf. Die A-Serie des südkoreanischen Herstellers ist neu gegen Staub und Wasser geschützt. Das Galaxy A5 verfügt über ein 5,2-Zoll-Display, das Galaxy A3 über ein 4,7-Zoll-Display. Die Geräte sind aus Metall und Glas gefertigt und kommen so in einem edlen Look daher. Verfügbar sind die Geräte ab Anfang Februar.

14:00 Clevere Gadgets: Sport und Gesundheit bleiben Top- Themen. Samsung etwa zeigt erstmals smarte Hautpflege-Produkte. Lumini analysiert die Haut, gibt via App Pflegetipps. S-Skin injiziert zudem via Pflaster und Mikronadeln Wirkstoffe.

13:30 TV: Weitere Hersteller stellen Geräte mit OLED-Displays vor, natürlich mit 4K und HDR.

13:00 Virtuelle Realität: Dutzende Aussteller widmen sich den Themen "augmented" und virtuelle Realität sowie neuen Inhalten.

12:00 Smartphones: Samsung hat bereits vorab die 2017-Versionen von A3 und A5 präsentiert. Von Sony wird das X2, von LG zusätzlich zu vier K-Modellen das Stylus 3 erwartet. Auch Honor und Xiaomi versprechen Neues.

11:00 Drohnen: Hersteller von DJI bis Yuneec zeigen ihre Hits.

10:30 Smart Home: LG will zusätzlich zum schwebenden Lautsprecher PJ9 mehrere "Roboter" vorstellen – unter anderem den "Hub Robot" (wohl die LG-Version von Amazons Echo) und einen smarten Garten-Helfer.

10:00 Autos: So viel Auto gab’s noch nie auf der CES. Von Faraday Future wird ein E-SUV erwartet, Mercedes zeigt seine Visionen von E-Mobilität, totaler Vernetzung, Service und autonomem Fahren. BMW stellt ein Holo- Bedienkonzept vor – Gestensteuerung inklusive.