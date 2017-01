Von außen sieht man den Fotos auf Facebook nicht an, dass ihnen meist automatisch eine Reihe von Begriffen zugeordnet wurde, die den Inhalt beschreiben.

Ob Profilbilder oder mit Freunden geteilte Schnappschüsse, Facebook möchte genau wissen, wer und was sich auf ihren Fotos befindet. Dazu werden diese automatisch mit Stichworten versehen. Beispielsweise werden Angaben darüber gespeichert, wie viele Personen zu sehen sind, dass es schneit oder die Sonne scheint und ob die Aufnahme drinnen oder draußen gemacht wurde.Dafür zuständig ist eine Software, die alle Bilder mit Hilfe eines neuronalen Netzwerks überprüft und interpretiert. Erkannte Objekte werden mit entsprechenden Schlagwörtern versehen. Das sogenannte Deep Convnet ist bereits seit April 2016 im Einsatz. Facebook gibt an , dass dies gemacht werde, damit die Bilder für Menschen mit einer Sehbehinderung zugänglicher würden. Entsprechende Lesegeräte erkennen den Text und lesen ihn per Sprachwiedergabe vor.Die hinterlegten Stichwörter können Sie auf verschiedene Arten herausfinden. Die einfachste Variante: Für den Chrome-Browser ist eine Erweiterung erhältlich, die bei Facebook-Bildern alle Tags auflistet. Dafür muss die Sprache der Facebook-Oberfläche jedoch auf Englisch umgestellt werden.Alternativ kann der Quelltext des Bildes angezeigt werden. Bei Chrome auf Windows muss dafür mit einem Rechtsklick auf das Bild die Schaltfläche "untersuchen" angewählt werden. Bei Firefox heißt der Befehl "Element untersuchen". Danach erscheint ein Fenster, das den HTML-Code enthüllt und bei der Bild-Url die Stichworte anzeigt.