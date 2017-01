Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Suchfunktion Apple zeigt den Weg zu verlorenen Kopfhörern

Zeichnung erwacht zum Leben Internet rätselt über diese tanzende Marker-Figur

Skurriler Weltrekord Video: Eine Million Mausklicks in 17 Stunden

Consumer Electronics Show Paro ist ein Therapie-Roboter für Menschen, die gegen Tiere allergisch sind (Foto: Jae C. Hong (AP))

Der japanische Elektronik-Riese Panasonic hat ein Gerät entwickelt, mit dem Botschaften lautstark in unterschiedlichen Sprachen verbreitet werden können. In das Megahonyaku genannte Megafon sind bereits 300 japanische Sätze eingespeichert, wobei jederzeit weitere Begriffe hinzugefügt werden können.Gleichzeitig übersetzt es auch direkt in das Mikrofon gesprochene Phrasen auf Wunsch ins Englische, Chinesische oder Koreanische. Die Megahonyaku sollen an Bahnhöfen, Flughäfen und weiteren touristischen Zentren in Japan eingesetzt werden.Hintergrund der Entwicklung ist, dass der Tourismus im Land mehr und mehr boomt und das Land zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio einen Besucherrekord erwartet.