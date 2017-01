Acer Predator 21 X Acer Predator 21 X (Foto: Acer)

Das Predator 21 X verfügt über ein gebogenes 53,3 Zentimeter (21-Zoll) IPS-Display (2560 x 1080 Pixel), das, besonders in Kombination mit der Tobii-Eye-Tracking-Technologie, ein äußerst realistisches Spielerlebnis gewährleisten soll. Spieler können Elemente oder Gegner einfach mit den Augen anvisieren und so noch tiefer in die Spielwelt von über 45 aktuellen Titeln wie Deus Ex: Mankind Divided oder Watch Dogs 2 eintauchen.Zudem verfügt das Predator 21 X über zwei NVIDIA GeForce GTX 1080-Grafikkarten im SLI-Verbund mit 16 GB GDDR5X und einen übertaktbaren Intel Core i7-7820HK-Prozessor der siebten Generation für höchste Leistung und maximale Reaktionsschnelligkeit. NVIDIA G-Sync sorgt für ein gestochen scharfes und besonders flüssiges Gaming-Erlebnis.Unterstützt wird die Performance durch 64 GB DDR4 RAM. Das Predator 21X beinhaltet zwei 512 GB große PCIe SSDs in RAID 0-Konfiguration und eine 1 TB große HDD. Darüber hinaus wählt Killer DoubleShot Pro automatisch die schnellste Netzwerkverbindung (Ethernet oder WLAN). Traffic mit hoher Priorität wird dann über diese Schnittstelle geleitet. USB Type-C mit Thunderbolt 3 gewährleistet schnelle Datenübertragungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Gbit/s.Um auch bei intensiver Nutzung immer einen kühlen Kopf zu bewahren, verfügt das Notebook über fünf Systemlüfter (darunter drei ultradünne AeroBlade-Metall-Lüfter) und neun Heat Pipes. Die Acer DustDefender-Technologie verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln und verbessert die Wärmeableitung. Dank der Acer CoolBoost App lassen sich die Lüfter sogar gezielt justieren, um auch bei stärkster Belastung eine optimale Leistung abzurufen.Die mechanische Tastatur ist ausgestattet mit Cherry MX Brown-Switches und die Tasten lassen sich einzeln in 16,7 Millionen Farboptionen individuell programmieren. Über ein mitgeliefertes Zubehör-Kit kann man zudem die schwarzen Tasten W, A, S und D durch türkisfarbene ersetzen. Der Ziffernblock kann nach Bedarf umgedreht und in ein Precision Touchpad verwandelt werden. Für eine lebendige Soundwiedergabe sorgt ein neues 3-Wege-Audio-Design (Hoch-, Mittel- und Tieftöner), das HiFi-Qualität gewährleistet und mit vier Lautsprechern (zwei Hoch- und zwei Mitteltöner) und zwei Subwoofern das volle Klangspektrum abbildet.Über die vorinstallierte Acer PredatorSense-Software können Anwender das gesamte Spielerlebnis von einer zentralen Stelle aus steuern und anpassen. Das umfasst Übertaktung, Beleuchtung und Lüftersteuerung. Darüber hinaus können sie über die mitgelieferte Software Xsplit Gamecaster einfach Videos und Live-Streams für ihre Kanäle auf Twitch und Youtube aufzeichnen und editieren. Direkt oberhalb der Tastatur auf der rechten Seite befindet sich die Wartungsklappe, die Zugriff auf die RAM-Module und eine 2,5 Zoll-Festplatte bietet.Standardmäßig wird das Predator 21 X mit einem blauen Drachen auf dem Panel ausgeliefert, Kombinationen aus Grafiken, Nationalflaggen und einer Namensgravur ermöglichen jedoch auch eine individuelle Gestaltung. Für den sicheren Transport und die Lagerung gibt es zu jedem Predator 21 X einen individuellen, äußerst robusten Transport-Trolley für das Notebook und Zubehör.