Doppeltes Datenvolumen in allen A1 Go! Tarifen

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Überraschung am Flughafen A1 brachte fünf Familien für Weihnachten zusammen

Top Smartphones, Gadgets & Software 2016 Platz 10: LG G5. Seit Jahren hielt LG am gleichen Design fest und traute sich zuletzt lediglich an kleine Veränderungen heran - wie beim LG G4 mit gebogenem Display. Dann kam das südkoreanische Unternehmen mit dem G5, das sich durch modulare Erweiterbarkeit und wechselbarem Akku von bisherigen Geräten unterscheidet. Das interessierte auch die Österreicher - Platz 10 für das LG G5. (Foto: Reuters)

Alle Kunden, die einen A1 Go! M, A1 Go! L oder A1 Go! Premium-Smartphone-Tarif anmelden, können automatisch die inkludierten Sprachminuten, SMS, MMS und Datenvolumen auch im EU-Ausland sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein nutzen. Aber auch alle Kunden, die in einen der angeführten Go! Tarife wechseln, profitieren sofort.A1 Go! Kunden, die mehr Datenvolumen benötigen oder das neue Smartphone günstiger kaufen wollen, haben nun die Möglichkeit, Upgrades zu buchen: Das A1 Upgrade S um 5,90 Euro/Monat ergänzt den gewählten A1 Go! Tarif um 1 GB und beinhaltet einen Smartphone-Rabatt von bis zu 50 Euro. Mit dem A1 Upgrade L stehen um 9,90 Euro/Monat 3 GB Datenvolumen mehr zur Verfügung, der Smartphone-Rabatt beträgt bis zu 150 Euro.