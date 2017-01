Polizei warnt auf Twitter Vorsicht, diese Challenge hinterlässt tiefe Wunden!

Gefertigt wird der mit Rotor 3,4 Meter lange Heli in Wr. Neustadt (NÖ). Jahresvolumen: 40 Stück. Der S-100 lässt sich mit Cams und Sensoren bestücken, aber nicht bewaffnen – ein Teil der Firmenphilosophie. Immerhin wurde das 1951 in Wien gegründete Unternehmen mit dem Bau von Minensuchgeräten groß. Auch der Copter wurde ursprünglich zu diesem Zweck entwickelt. Pläne? In den nächsten fünf Jahren will Schiebel den Umsatz auf 100 Mio. verdoppeln – und endlich Kunden in Österreich an Land ziehen.