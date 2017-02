Eine App erkennt, ob ein Apfel Pestizide enthält

Das Handy auf ein Objekt halten und die "HawkSpex (R) mobile"-App analysiert, ob sich in einem Apfel beispielsweise Pestizide befinden. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg möchten es damit jedem ermöglichen, Gegenstände schnell und einfach zu untersuchen und deren Inhaltsstoffe herauszufinden. (Foto: Fraunhofer IFF/Wikipedia)

Das Handy auf ein Objekt halten und die "HawkSpex (R) mobile"-App analysiert, ob sich in einem Apfel beispielsweise Pestizide befinden. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg möchten es damit jedem ermöglichen, Gegenstände schnell und einfach zu untersuchen und deren Inhaltsstoffe herauszufinden.

Wie gut ist die Qualität eines Lebensmittels? Welche Stoffe beinhaltet das Kosmetik-Produkt tatsächlich? Was bislang eine aufwändige Laboranalyse erfordert hätte, möchten Forscher des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Magdeburg allen zugänglich machen.Die App "HawkSpex (R) mobile" soll es ermöglichen, Objekte schnell und einfach mit einem Smartphone zu untersuchen. Dazu muss das Handy auf den zu prüfenden Gegenstand gerichtet werden. Dann wird Licht auf das Objekt geschickt. Anschließend erfährt der Nutzer, ob ein Apfel beispielsweise Pestizide enthält.Das System funktioniert so, dass das Handy den zu untersuchenden Gegenstand blitzschnell mit einer Reihe von unterschiedlichen Farben beleuchtet. Als Lichtquelle wird das Display genutzt. Das vom Objekt reflektierte Licht wird dann von der App analysiert und mit Algorithmen zugeordnet. Denn jedes Material verfügt dabei über eine ganz bestimmte Zusammensetzung der Wellenlängen.Die App soll Ende 2017 auf den Markt kommen. Zwar ist eine erste Version bereits fertig und zum Patent angemeldet, die Forscher müssen der Software jetzt noch die verschiedensten Substanzen "beibringen", damit die App diese erkennen kann.Da die Einsatzmöglichkeiten schier endlos sind, möchten die Forscher, dass auch Nutzer ihren Teil dazu beitragen. Wie bei Wikipedia können diese partizipieren und so beispielsweise Messungen von anderen Stoffen durchführen, die dann von den Forschern integriert werden.Nicht nur die einzelnen Inhaltsstoffe können herausgefunden werden. Es ist ebenfalls möglich, die Verteilung von Stoffen und Materialien zu untersuchen. Beispielsweise vergleicht die App beim Kauf eines gebrauchten Autos, ob der Lack an allen Stellen identisch ist oder ob an gewissen Stellen nachlackiert wurde.