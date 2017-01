Man benötigt dafür nur einen amtlichen Lichtbildausweis, um in wenigen Minuten per Video-Chat die Identifikation abzuschließen. Eine Besonderheit für Österreicher ist, dass neben Reisepass und Personalausweis auch der Führerschein für die Video-Identifizierung zugelassen ist."Wir sind damit die erste österreichische Großbank, die das drei Wochen nach der Zulassung für Neukunden anbietet“, freut sich Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Erste Bank. In anderen Ländern wie etwa Deutschland war dieses Verfahren bereits länger zugelassen, was fintechs ermöglichte, diese einfache Identifikationsmethode auch hierzulande anzubieten. „Damit fällt also auch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil von fintechs weg", so Schaufler. Banken war das bisher in Österreich nicht erlaubt.Bei Online-Eröffnungen von Girokonten gab es im letzten Jahr in der Sparkassengruppe einen Zuwachs von 40 Prozent. Diese Steigerung beim Online-Anteil zeige, dass der Markt für die Video-Legitimation überreif sei, so die Bank in einer Aussendung. Tablets, Smartphones und beinahe jedes Notebook sind mit einer Kamera ausgestattet und damit wird der Bankwechsel dank des neu zugelassenen Verfahrens in Österreich jetzt noch schneller und einfacher.• Hochladen des Fotos eines amtlichen Lichtbildausweises• Daten werden automatisch vom Ausweis ins Formular übertragen• Ergänzung der persönlichen Daten• Geo-Auswahl der Wunschfiliale am Stadtplan• Identifikation via Video-Chat mit IDnow Video-IdentDas Service steht Mo-So zwischen 8 und 24 Uhr unter https://www.erstebank.at/girokonto zur Verfügung. Es können damit Girokonten und Studentenkonten eröffnet werden, im Laufe des Jahres wird der Prozess auch für andere Produkteröffnungen zur Verfügung stehen.