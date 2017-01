Erstes Foto: So groß wird das Samsung Galaxy S8

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH

Mobile World Congress Akku-Fiasko: Neues S8 kommt verspätet

Top Smartphones, Gadgets & Software 2016 Platz 10: LG G5. Seit Jahren hielt LG am gleichen Design fest und traute sich zuletzt lediglich an kleine Veränderungen heran - wie beim LG G4 mit gebogenem Display. Dann kam das südkoreanische Unternehmen mit dem G5, das sich durch modulare Erweiterbarkeit und wechselbarem Akku von bisherigen Geräten unterscheidet. Das interessierte auch die Österreicher - Platz 10 für das LG G5. (Foto: Reuters)

Beim Display will Samsung laut "Venturebeat" zwei Größen anbieten, eine mit einem 5,8-Zoll- und eines mit einem 6,2-Zoll-Display. Damit wachsen die Modelle im Vergleich mit den S/-Varianten um jeweils 0,7 Zoll. Trotzdem sollen die Gerätemaße fast gleich wie im Vergleich zum Vorgänger bleiben. Stattdessen soll die gesamte Vorderseite fast ausschließlich aus dem Display bestehen.Wegfallen wird dabei der Home-Button, nur eine kleine Fläche auf der oberen Vorderseite bleibt für Kamera und Sensoren frei. Weniger Überraschungen gibt es sonst: Weiter wird ein Super-AMOLED-Display genutzt, die Auflösung soll 2.560 x 1.440 Pixeln entsprechen. Das Galaxy S8 soll es aber nicht mehr in der bisherigen Standard-Variante, sondern nur noch als Edge-Modell mit gebogenen Displayrändern geben.Der Fingerabdrucksensor wandert laut "Venturebeat" an die Rückseite des Geräts, ist aber nicht wie bei vielen Konkurrenten mittig, sondern neben der Kamera zu finden. Geknipst wird mit 12 Megapixeln hinten und 8 Megapixeln vorne. Als interner Speicher werden 64 GB angegeben, der Prozessor soll je nach Land ein Exynos-Chip beziehungsweise ein Snapdragon 835 sein. Beim Arbeitsspeicher sind 4 GB verbaut.Einzig beim Akku gibt es noch keine gesicherten Infos, er soll zwischen 3.000 und 3.500 mAh stark sein. Eine klassische Kopfhörerbuchse bleibt erhalten, ebenso die Wasserdichtheit. Geladen wird das S8 über einen USB-C-Anschluss. Beim Preis werden 799 Euro für das 5,8-Zoll-Modell und 899 Euro für das 6,2-Zoll-Gerät angenommen. Vorgestellt werden soll das Samsung Galaxy S8 am 29. März.