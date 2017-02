Facebook-Chef Mark Zuckerberg. (© Reuters)

Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg gründete eine Familie. (Foto: Facebook)

Facebook-Chef Mark Zuckerberg (32) will eine "soziale Infrastruktur" schaffen, um die Weltgemeinschaft näher zusammenzubringen. In einem Manifest erläutert er seine Visionen für die Zukunft des sozialen Netzwerkes. Tenor: Facebook könne dabei helfen, der wachsenden Abneigung gegen Globalisierung entgegenzuwirken.

"In den vergangenen zehn Jahren war Facebook darauf ausgerichtet, Freunde und Familien zu verbinden. Auf dieser Basis wird unser nächster Fokus sein, eine soziale Infrastruktur für die Gemeinschaft zu entwickeln", schrieb der Milliardär in dem offenen Brief. Der Fortschritt erfordere, dass die Menschheit zusammenkomme, nicht nur in Städten oder Ländern, sondern in der globalen Gemeinschaft.

In seinem Manifest gibt Zuckerberg zu, dass er sich wegen der Ausbreitung von Fake News und den Filterblasen Sorgen mache, in denen die Nutzer feststecken und deshalb nichts über Ansichten politisch Andersdenkender mitbekommen.

Außerdem sei er besorgt, dass "Sensationalismus und Polarisierung zu einem Verlust eines allgemeinen Verständnisses" führen, schreibt er. Der Brief beinhaltet wenige konkrete Lösungsansätze oder Details.

"Globale Gemeinschaft schaffen"