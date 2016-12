Facebook-Megaparty endete tödlich

Drama in Uganda 30 Tote: Boot kenterte während Fußballparty

Brandstiftung auf Mallorca Klopapier brannte: 1.000 Gäste aus Club evakuiert

Nachbarin rief Polizei Stiefvater soll Zwölfjährige bewusstlos geprügelt haben

Rubi hatte an ihrem großen Tag alle Hände voll zu tun. Dutzende Kamerateams waren für Interviews angereist, Musiker, Politiker und Unternehmer umkreisten die 15-Jährige. Die Geschichte von ihrer "Quinceañera" war Dank des Hypes in den sozialen Netzwerken um die Welt gegangen.Schon im Vorfeld hatte die Polizei angekündigt, bei der Feier der 15-Jährigen für Ordnung zu sorgen. Letztlich waren die Beamten den mehreren tausend Besuchern aber nicht gewachsen: Bei einem Pferderennen zum Abschluss wurden zwei Männer von einem der Tiere überrannt. Einer starb an seinen Verletzungen, ein weiterer erlitt einen Beinbruch.