Die App ist eigentlich eine gute Sache. Facebook-Nutzer können sich während einer Katastrophe mit "Freunden und geliebten Menschen" verbinden. So kann man anderen Menschen über den davor vorgesehenen Button mitteilen, dass man sich in Sicherheit befindet und überprüfen, ob es diese auch sind.Am Donnerstag warnte Facebook seine Nutzer vor einer Explosion in Bangkok und vermittelte ihnen damit den Eindruck, dass die ganze Stadt ein Risikogebiet ist.Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Nutzer wurden zu Artikeln über einen Anschlag in Bangkok im Jahr 2015 mit 20 Toten weitergeleitet. Nach einer Stunde deaktivierte das soziale Netzwerk den falschen Alarm.Auslöser war offenbar ein kleinerer Vorfall. Ein Mann begab sich mit Pyrotechnik zu einem Regierungsgebäude, um zu protestieren. Nur die Lokalpresse berichtete darüber.Der Safety Check funktioniert nicht immer einwandfrei. Im März erhielten nach einem Selbstmordanschlag in Pakistan Nutzer weltweit eine Benachrichtigung für einen Sicherheitscheck. Grund war ein Softwarefehler.