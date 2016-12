Übler Scherz von Hackern Britney Spears reagiert auf Fake-Todesmeldung

Pakistan gegen Israel Fake-Nachricht löst beinahe einen Atomkrieg aus

Gerücht in Türken-Community Familienbeihilfe-Falschmeldung: Tausende Mails an Finanzamt

Der anfangs unbekannte Mann wartete einige Tage, nachdem der Amokfahrer am Breitscheidplatz elf Menschen tötete und Dutzende verletzte. Am Freitag vor Weihnachten schrieb er auf WhatsApp, dass eine Terrorzelle weitere Anschläge in Berlin plane. Ziel seien diesmal Einkaufszentren. Am letzten ganzen Einkaufstag vor Weihnachten stieg die Angst bei den Berlinern, die bereits der Anschlag am Weihnachtsmarkt verängstigt hatte, noch mehr an.Die Polizei suchte seither nach dem Urheber der Falsch-Meldung. Aus der Bevölkerung, die kein Verständnis für die Tat hatte, kamen viele Hinweise. So ging es schnell, den Mann auszuforschen. Auf ihn wartet ein Prozess wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Der Strafrahmen beträgt bis zu drei Jahre.