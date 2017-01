Video geht um die Welt Brutalo-Methode, um den PIN-Code geheim zu halten

Als Sophie Highfield vor einigen Monaten ein iPhone kaufte, war das Gerät nichts Besonderes. Erst kürzlich fiel ihr aber auf, dass auf dem iPhone Hunderte Nummern von prominenten Personen gespeichert waren.Auf dem iPhone 5S fanden sich unter anderem die Kontakte von Sängerin Adele, Goldmedaillengewinner Greg Rutherford, von Spicegirl Emma Bunton und weiteren Personen aus der Mode-, TV- und Sportwelt, wie "Metro.co.uk" berichtet Wie die Nummern auf das iPhone kamen, kann sich die Besitzerin nicht erklären, heißt es in dem Bericht. Denn die Kontakte sind nicht im Adressbuch gespeichert, sondern sind nur über das Adressfeld via Nachrichtenapp auffindbar.Die Frau vermutet, dass das Gerät zuvor jemandem von der "BBC" oder einem anderen TV-Sender gehört hat. Der Anbieter, der Highfield das Gerät verkauft hatte, versicherte aber, dass es sich bei dem 5S um ein neues und nicht um ein Refurbished-Gerät mit Vorbesitzer handelt.Möglich wäre auch ein Fehler bei iCloud. Laut "Metro.co.uk" hat Apple den Fall einen Monat lang untersucht, gibt aber keine Erklärung ab, wie es zu dem kuriosen Fehler kommen konnte. Die Britin gab an, bisher noch keine der Nummern angerufen zu haben. Sie will sich nun aber ein neues Telefon anschaffen.