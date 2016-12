Frau kauft Kamera, findet diese Schockbilder darauf

Beim "Twerking" ging's ab. (Foto: Twitter)

Vorbesitzer fotografierte eine "Gewürzmischung". (Foto: Twitter)

Wer regelmäßig Flohmärkte besucht, weiß, wie viel Charme und Seele gebrauchte Gegenstände haben können. Zumindest, wenn man nicht gerade den Ramsch eines Kettenrauchers erwischt oder, wie in Taen Johnsons Fall, die digitalen Hinterlassenschaften eines selbsternannten Gangsters.Taens Familie beschenkte die Texanerin an Weihnachten mit einer gebrauchten Canon-Kamera. Die Freude über das Geschenk war groß. Als sie ihre neue Canon an den Computer anschloss, kam aber die Überraschung – der vorherige Besitzer hatte die Speicherkarte stecken lassen. Und mit ihr Fotos, die den Vorgänger als Möchtegern-Gangster in peinlichen Posen entlarven. Unter anderem zeigen die Bilder einen Mann in Ski-Maske mit einer riesen Knarre, Marihuana und die Gang beim "Twerken".Auf Taens Verwirrung folgt Belustigung. Kurzerhand teilt sie ihre überraschende Entdeckung samt Gangster-Fotos auf Twitter und erntet rund 360.000 Likes und 106.000 Retweets für ihre kleine Weihnachtsüberraschung.