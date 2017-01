Sexuelle Übergriffe Polizei sucht diese Silvester-Grapscher von Innsbruck

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Im Interview mit dem TV-Sender sprach der FPÖ-Politiker über die sexuellen Übergriffe in Innsbruck in der Silvesternacht. Das Gespräch dauerte länger, auch Alexander Van der Bellen und die Flüchtlingspolitik kamen zur Sprache.Die Sprache, in der das Interview geführt wurde, war Englisch. Zumindest versucht. Im Netz sorgte seine schlechte Aussprache und Grammatik für viel Gelächter.Doch es hagelt auch ernstgemeinte Kritik: Die Tiroler Tourismusfachleute sind verägert, die schlichten Aussagen von Überbacher seien wenig hilfreich. Im "Kurier" sagte der Tiroler Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl: "Wir sind ganz sicher kein Hort xenophober, sprachlich beschränkter Eiferer. Aber das muss man fast glauben, wenn man sich das Live-Gestammel dieses Dr. Überbacher anschaut, es zu verstehen versucht und diesen rechten Attitüden auch nur den geringsten Glauben schenkt." Der TV-Auftritt Überbachers sei laut Hörl "an Niveaulosigkeit kaum zu überbieten".Der Chef der FPÖ Tirol, Markus Abzwerger verteidigt Überbacher: "Nicht Interviews schaden, sondern die EU-Sanktionen (gegen Russland). doe doe ÖVP auch mitgetragen hat, schaden den Beziehungen Österreichs zu Russland". Auch er habe drei Interviews mit "Russia Today" geführt.