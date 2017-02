Dreijährige Ausbildung Media Markt und Saturn suchen wieder Lehrlinge

Bei Media Markt und Saturn Mobilfunk-Tarife können 14 Tage gratis getestet werden

"Wir haben neue Tarif-Pakete geschnürt und senken erneut die Preise. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass sie nicht nur das flexibelste Angebot bei uns bekommen, sondern auch das fairste", sagt Wolfgang Goger, Vertriebschef Media Markt Österreich.Mit "Mein Tarif" wird den Kunden die Möglichkeit geboten, ihren Tarif flexibel an das eigene Nutzungsverhalten anzupassen. Die "Mein Tarif"-Kombination aus 1.000 Sprachminuten bzw. SMS und 6.000 MB gibt es ab sofort für nur 13,99 Euro statt wie bisher 16,99 Euro. Für 4,99 Euro gibt es 100 Minuten oder SMS und 200 MB Datenvolumen.Kunden können bei "Mein Tarif" die individuell benötigten Gesprächsminuten und SMS beziehungsweise LTE-Datenvolumina für die jeweils 30 kommenden Tage über die Website oder die Smartphone App auswählen - immer in der Kombination, die sie gerade brauchen.Alle, die gerne surfen, sind mit dem Tarif "Data" gut beraten. Seit 1. Februar bekommt man 4.000 MB LTE Datenvolumen für 30 Tage um 6,99 Euro - das sind um 1.000 MB mehr als bisher. Wer im Februar ins Mobilfunknetz von Media Markt Mobil oder Saturn Mobil wechselt, kann seine bestehende Rufnummer kostenlos mitnehmen."Viele hängen an ihrer Telefonnummer und wollen diese nicht ändern. Deshalb machen wir es allen Österreicherinnen und Österreichern nun besonders einfach, ihre bestehende Nummer ins Netz von Media Markt Mobil mitzunehmen - und damit von unseren günstigen und maßgeschneiderten Tarifen zu profitieren", so Goger weiter."Bei Saturn Mobil haben wir ein Motto: günstig telefonieren und surfen. Und mit den neuen Tarif-Optionen wird es ab sofort sogar noch günstiger für unsere Kunden", ergänzt Christoph Geiselmayr, Vertriebschef Saturn Österreich. "Wer jetzt Kunde wird, hat es besonders einfach, denn wir schenken ihm die Rufnummernmitnahme."