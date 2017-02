Rufnummer gratis mitnehmen Handy-Offensive bei Media Markt und Saturn

Besser auflegen Warum bei diesen Fragen am Telefon Vorsicht angesagt ist

Rätselhafter Unfall von Studentin Stromtod in Badewanne: War ein Handy schuld?

Die deutsche Konsumentenorganisation hat 13 Seniorenhandys - also Mobiltelefone mit übersichtlichen Grundfunktionen und großen Tasten - getestet. Bei Geräten unter 65 Euro schnitten die Oberösterreicher mit ihrem Modell Emporia Flipbasic am besten ab.Im Testurteil wird neben dem Preis und der sehr guten Hör- und Sprachqualität auch die lückenlose Notrufkette hervorgehoben. Während selbst hochpreisige Geräte an einem Anrufbeantworter oder einer Mailbox scheitern, leitet das Flipbasic den Notruf so lange weiter, bis Hilfe gefunden ist."Das Testergebnis ist eine Bestätigung des konsequenten Weges, den wir gehen", freut sich Emporia-Eigentümerin und Geschäftsführerin Eveline Pupeter. "Mit diesem Handy treten wir den Beweis an, dass gute Qualität nicht teuer sein muss."