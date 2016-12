Ab Dezember erhältlich Huawei Mate 9: Der chinesische Riese im Test

2-in-1 Laptop Huawei MateBook ist ab sofort in Österreich erhältlich

Huawei Mate 9 Huawei Mate 9: Der chinesische Riese im Test (Foto: Huawei)

"Als international tätiges Unternehmen in der Informations- und Kommunikationsbranche ist es uns ein Anliegen, Projekte zu fördern, die zu einer aufgeklärten Mediennutzung beitragen. Wir wollen helfen, jungen Menschen ein sicheres Gefühl im Umgang mit digitalen Medien zu geben", so Jay Peng, Managing Director Huawei Austria.Bildungsministerin Sonja Hammerschmid: "Falschmeldungen im Internet werden häufig nicht als solche erkannt und unbedacht weiterverbreitet. Deshalb begrüßen wir Initiativen, die Internetmissbrauch aufdecken und bekämpfen. Es freut mich, dass mit den von Huawei zur Verfügung gestellten Fördermitteln, ein Projekt zur Erweiterung der Medienkompetenz junger Menschen unterstützt wird."Die Projektförderung für Mimikama, für die das Bildungsministerium als Kooperationspartner zusätzlich 20.000 Euro aufstellte, ist ein wichtiger Schritt für einen verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit dem Internet. Das Projekt hat das Ziel, die Lehrer-Ausbildung und die Wissensvermittlung an die Schüler hinsichtlich der kritischen Auseinandersetzung mit digitalen Inhalten sowie deren Ursprung und Verwendung zu verbessern.Dazu werden im ersten Schritt Kurzfilme zum Thema Fake News entwickelt und erklärt wie Schüler Nachrichten und Bilder auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen können. Ergänzend gestalten Experten von Mimikama Unterrichtsmaterialien mit dem Schwerpunkt Medienbildung.