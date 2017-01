Kommen 2017 die faltbaren Smartphones?

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Fotos geleakt Neues Samsung Galaxy S8 wohl ohne Home-Button

Top Smartphones, Gadgets & Software 2016 Platz 10: LG G5. Seit Jahren hielt LG am gleichen Design fest und traute sich zuletzt lediglich an kleine Veränderungen heran - wie beim LG G4 mit gebogenem Display. Dann kam das südkoreanische Unternehmen mit dem G5, das sich durch modulare Erweiterbarkeit und wechselbarem Akku von bisherigen Geräten unterscheidet. Das interessierte auch die Österreicher - Platz 10 für das LG G5. (Foto: Reuters)

Seit mehr als zwei Jahren wird gemunkelt, dass Samsung, LG und andere Hersteller an einem klappbaren Smartphone tüfteln. Die Technik für die Umsetzung wäre da – marktreife Geräte lassen aber noch auf sich warten.2017 soll sich das ändern, wie der "Korean Herald" berichtet. Denn: Samsung plane, im dritten Quartal ein faltbares Smartphone auf den Markt zu bringen. Laut der Quelle der Zeitung sei die Produktion von 100.000 Exemplaren geplant.Ausgeklappt soll aus dem Telefon ein 7-Zoll-Tablet werden. Die Displays sind auf der Außenseite angebracht, heißt es in dem Bericht. Von der Idee her gut, denn so müsste das Gerät nicht immer neu geöffnet werden, wenn man auf den Bildschirm schauen will. Der Nachteil wäre aber, dass die Screens nicht geschützt sind, wenn das Gerät auf den Boden knallt.Auch Hersteller LG will offenbar noch in diesem Jahr mit faltbaren Displays vorpreschen. Aus dem Bericht des "Korean Herald" sind zu diesem Gerät allerdings keine weiteren Details zu erfahren. "Androidcentral.com" geht davon aus, dass LG seine faltbaren Displays an Dritthersteller verkaufen möchte.