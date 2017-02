LG und Google entwickeln Smartwatches mit Android Wear 2.0

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die LG Watch Sport und LG Watch Style, ausgerüstet mit dem Qualcomm Snapdragon Wear 2100 Prozessor, sind die ersten Smartwatches mit Android Wear 2.0. Beide Uhren haben den Google Assistenten eingebaut. Die LG Watch Sport unterstützt Android Pay mit NFC Technologie. Zusätzlich verfügen die Uhren über eine verbesserte Bedienoberfläche, ein verbessertes Nachrichtentool und fortschrittliche Fitnessfunktionen mit Google Fit.Android Wear 2.0 bringt den Google Assistenten aufs Handgelenk. Nutzer können durch Drücken des Power Button oder durch den Befehl "Ok Google" auf Nachrichten antworten, Erinnerungen einstellen, oder nach dem Weg fragen. Mit Google Fit können Fitnessziele durch verfolgen von Aktivitäten, Krafttraining und Coaching erreicht werden. Zusätzlich können Lieblingsapps direkt über den Google Play Store auf der Smartwatch heruntergeladen werden.Die LG Watch Sport und LG Watch Style verfügen über kreisförmige Displays mit drehbarem Knopf auf der Seite. Durch Drehen des Knopfes können Nachrichten gelesen oder durch das Menü beziehungsweise die Benachrichtigungen gescrollt werden. Individuell anpassbare Displaybilder ermöglichen bis zu acht Einstellungen, sodass Nutzer die wichtigsten Informationen auf den ersten Blick sehen können.Android Wear 2.0 verbessert die Nachrichtenfunktionen auf der Uhr. Nutzer können nun handschriftlich oder durch wischen über eine Tastatur antworten sowie eine generierte Antwort von Smart Reply auswählen. Die LG Watch Sport ist die erste Android Wear Smartwatch mit Snapdragon Wear 2100, die eine 4G LTE Verbindung unterstützt. Die Uhr verfügt über eine Reihe an unabhängigen Funktionen, wodurch keine Smartphone-Verbindung notwendig ist. Apps können direkt über die Uhr bedient werden. Die Uhr verfügt über ein eingebautes GPS, wodurch sie besonders für Athleten und Jogger nützlich ist. Und durch die Unterstützung von Android Pay können Nutzer direkt durch die Berührung des Terminals mit der Smartwatch bezahlen.Die Uhr ist ausgestattet mit einem hellen 1,38-Zoll P-OLED Display, einem Gehäuse aus 316L rostfreiem Stahl, Gorilla Glass 3 und einem beständigen, thermoplastischen Polyurethan-Band mit einer Staub- und Wasserresistenz von IP68. Die Smartwatch beinhaltet einen Photoplethsmogram (PPG) Sensor, um den Puls der Nutzer während der gesamten Tragzeit zu messen.Die LG Watch Style ist ein kleineres, schlankesAccessoire für Stadtbewohner, die schicke Looks mit praktischen Smartwatches verbinden wollen. Die LG Watch Style bietet Komfort in drei Farben: Silber, Titanium und Rosé Gold. Das austauschbare Band bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dieses ganz der Stimmung oder dem Outfit anzupassen. Das 10,79 Millimeter dünne Gehäuse passt unter jeden Ärmel und hat eine Wasserresistenz von IP67.Preise werden lokal bei Verfügbarkeit verkündet.