Laptop-Prototypen von Razer mit drei Monitoren gestohlen

Consumer Electronics Show Paro ist ein Therapie-Roboter für Menschen, die gegen Tiere allergisch sind (Foto: Jae C. Hong (AP))

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Consumer Electronics Show" Diese Jeans zeigen durch Vibrieren den richtigen Weg

Dünn wie eine Kreditkarte LG zeigt (fast) aufrollbare Displays

LG Tone Studio Neuer "Kopfhörer" wird um den Hals getragen

Auf der CES 2017 LG enthüllt drei neue Smartphones der K Serie

Firmenchef Min-Liang Tan berichtete über den Diebstahl des auffälligen Geräts mit drei Bildschirmen auf Facebook. Gleichzeitig bestätigte eine Sprecherin der Tech-Messe gegenüber der "BBC" den Vorfall. Der Diebstahl der Geräte namens "Razer Project Valerie" habe sich am Sonntag gegen 16 Uhr im Pressezentrum ereignet. Wer Hinweise auf den oder die Täter hat, soll von Razer eine Belohnung von 25.000 Dollar erhalten.Je nach "Art des Hinweises" soll auch nur eine Teilsumme ausgezahlt werden. Während viele User eine PR-Aktion vermuten, würde sich der Razer-Chef mit seiner Meldung blamieren., sollte sich dies bewahrheiten. Bei Razer geht man aber von Spionage aus: Im Unternehmen spiele man fair, auch wenn mit harten Bandagen gekämpft werde, so Razer in Richtung der Konkurrenz.