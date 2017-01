Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Liebe Leute. Derzeit macht auf WhatsApp eine Umfrage die Runde, bei der es angeblich Lidl-Gutscheine zu gewinnen gibt. Bitte seid vorsichtig. Diese Umfrage stammt nicht von Lidl, sondern wahrscheinlich von Datensammlern. Wir gehen der Sache bereits nach und empfehlen, nicht auf die Nachricht zu reagieren", so Lidl Österreich auf Facebook.Das Aufdeckungsportal"Mimikama" hat bereits herausgefunden, dass mit dem Kettenbrief Betrüger versuchen, an die persönlichen Daten der Nutzer zu gelangen. Die Nutzer sollen nämlich einem Link in der WhatsApp-Nachricht folgen und auf einer Seite einen Fragebogen auszufüllen. Die Nachricht soll auch an acht Freunde weitergeleitet werden - so hält sich der Betrug am Laufen.Auf einer finalen Webseite sollen dann die persönlichen Daten in einem Gewinnspielformular eingetragen werden. Im Kleingedruckten dort zu finden: "Ja, ich bin damit einverstanden, dass eine Auswahl der in der Sponsorenliste aufgeführten Firmen mich postalisch, telefonisch oder per E-Mail oder SMS über Angebote aus ihrem jeweiligen Geschäftsbereich informiert." Die betrüger können also mit den persönlichen Daten machen, was sie wollen.Betrügereien in ähnlicher Form sind in WhatsApp und auf Social Media immer wieder zu finden - ob in Form von zu gewinnenden Autos, "falsch verpackten" iPhones und Galaxy Smartphones oder Gutscheinen aller Art.