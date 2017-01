Merkel-Selfie: Flüchtling zieht nun vor Gericht

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gegen Gewalt im Netz Hassposter sollen leichter angezeigt werden können

Wie der "Spiegel" berichtet, ist der Hintergrund der Hetze der Fall in Berlin, in dem sieben junge Männer, ein Libyer und sechs Syrer, im Verdacht stehen, einen Obdachlosen in einer U-Bahn-Station angezündet zu haben.Ein Facebook-Hetzer stahl dabei das Foto des Flüchtlings, das ihn mit Merkel zeigte, montierte Elemente dazu und schrieb: "Obdachlosen angezündet. Merkel machte 2015 Selfie mit einem der Täter!"Ein anderer User teilte das Foto. Ein Anwalt hat nun eine einstweilige Verfügung gegen den teilenden Nutzer und Facebook beantragt. Einen Prozess soll es im Februar geben.