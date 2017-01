Mobilfunk-Paket im Test So gut ist der Tarif von Media Markt und Saturn

Wer sich in einem der Media-Markt- oder Saturn-Häuser oder online auf den jeweiligen Plattformen ein Handy oder Smartphone kauft, bekommt eine Media Markt Mobil oder Saturn Mobil Test-SIM-Karte kostenlos dazu. Nach Ablauf der Testzeit oder wenn das Volumen aufgebraucht ist, kann man sich auf Wunsch für einen den Tarif entscheiden, der gewünschte Tarif kann einfach via App oder online ausgewählt werden.Die SIM-Karte empfängt auch nach der 14-tägigen Testzeit weiterhin Anrufe. Notrufe können ebenfalls noch getätigt werden. Die Anbieter Media Markt und Saturn haben sich ins Mobilfunknetz von Drei Österreich eingemietet. Neben dem Gratis-Test-Tarif gibt es noch diese Tarif-Optionen:Individuell einstellbarer Tarif ab 100 Minuten oder SMS und 200 MB LTE Datenvolumen um 4,99 Euro für 30 Tage. Die individuelle Auswahl an Minuten oder SMS bzw. Daten kann jeder Kunde online oder über die Smartphone App treffen.SIM-Karte, 1.000 Minuten oder SMS und 4.000 MB LTE Datenvolumen um 11,99 Euro für 30 Tage.2 SIM-Karten, 1.000 Minuten oder SMS sowie 5.500 MB LTE Datenvolumen um 17,99 Euro für 30 Tage.3.000 MB LTE Datenvolumen um 6,99 Euro für 30 Tage.3,9 Cent pro Minute oder SMS und 0,9 Cent pro MB LTE Daten. Die SIM-Karte mit einmalig 50 Minuten oder SMS und 150 MB ist um 1,99 Euro erhältlich. Ladebons sind um 10, 20 und 40 Euro verfügbar.LTE mit bis zu 150 Mbit/Sekunde in allen Tarifen und keinerlei zusätzliche Kosten (Aktivierungsgebühren, Servicepauschalen oder ähnliches). Bis zu 12 Personen können gemeinsam einen Tarif nutzen. Die Plus-Option ermöglicht im gewählten Tarif-Paket das einfache Hinzufügen von weiteren SIM-Karten, um den Tarif gemeinsam zu nutzen. Die Kosten für jede hinzugefügte SIM-Karte liegen bei 4,99 Euro inklusive 500 MB für 30 Tage.Zahlungsmöglichkeiten bestehen entweder per Technik-Markt Mobil Ladebon, den man im Markt vor Ort ersteht, per Kreditkarte oder auch mittels Sofort-Überweisung. Online kann außerdem auf Wunsch eine monatlich fixe Guthaben-Menge definiert und aufgeladen werden.