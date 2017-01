Die Münchner Polizei wird so schnell nicht mehr vergessen, einen Klammeraffen zu setzen. (Foto: Polizei München, Twitter)

Bitte bei der nächsten Polizeidienststelle melden. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 23. Januar 2017

Die Szene, in der Comicfigur Bart Simpson sich strafweise an der Schultafel die Finger wund schreibt, ist legendär. Ähnliches widerfuhr Oliver Timper von der Münchner Polizei. Er musste als "Strafe" mehrmals folgenden Spruch verfassen: "Ich muss bei Antworten ein @ verwenden!"Hintergrund war der Hinweis eines Bürgers, woraufhin die Polizei München klar stellte: "Bitte bei der nächsten Polizeidienststelle melden." Da jedoch der Klammeraffe fehlte, schien die Reaktion ein Aufruf an die Weltöffentlichkeit zu sein.Es begann ein kurioser Wettbewerb der Twitter-Nutzer, der darin bestand, den lustigsten Kommentar vom Stapel zu lassen. Auch von Wien aus wurde das Geschehen kommentiert, wie dieser Tweet zeigt: "@PolizeiMuenchen ist ein bissl weit von Wien , darf ich mich auch bei der @LPDWien melden?"