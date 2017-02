Erst viral, nun plötzlich "Nazi-Symbol": Die Trash Dove (Foto: Syd Weller)

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Bei Auftritt mit Hillary Clinton Netz spottet über "Nazi"-Uniform von Lady Gaga

Mitten in der Innenstadt Salzburger lassen Drachen mit Nazi-Symbolen steigen

Es gibt die Taube seit Ende Jänner, doch so richtig durchgestartet ist sie erst, seit sie in Thailand berühmt wurde. Dort tauchte sie plötzlich in einem schrägen Katzen-Video auf (siehe unten). Grafikerin Syd Weiler bedankte sich bei den Thais (siehe oben) für den Erfolg, den sie ihr bescherten. Inzwischen wird man von dem viralen Vogel regelrecht torpediert. Die Schattenseite des Erfolgs bekommt Syd Weiler inzwischen auch zu spüren.Die Trash Dove sei inzwischen eine Nazi-Dove, so das Gerücht, dass plötzlich im Internet auftauchte. Rechtsradikale würden die Taube als Hasssymbol benützen. Der " ORF " will herausgefunden haben, dass das US-Imageboard "4chan" dieses (falsche) Gerücht gestreut und User aufgefordert hat, die Fakeinfo zu teilen. Das wurde brav gemacht. Zu brav, denn inzwischen sind rechte Gruppierungen wohl wirklich auf den Zug aufgesprungen und missbrauchen Syd Weilers lila Schöpfung. Im Internet finden sich inzwischen Trash Doves in SS-Uniform oder als Reichsadler.Vielen Usern reicht es inzwischen. Es wurde eine Online-Petition ins Leben gerufen, die sich dafür einsetzt, dass die Trash-Taube wieder aus den sozialen Netzwerken verschwinden soll.