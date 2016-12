Auf der CES 2017 LG enthüllt drei neue Smartphones der K Serie

Der LG TONE Studio (Modell HBS-W120) verfügt über vier Lautsprecher, die beim Film schauen, Gamen oder Musik hören für ein persönliches Surround-Klangerlebnis sorgen sollen. Hierzu setzt LG je zwei Vollfrequenz-Lautsprecher über zwei Vibrations-Lautsprechern ein. Den Klang des neuen Gerätes hat LG zusammen mit den Surround Sound-Experten von DTS entwickelt.Der TONE Studio ist mit einem HiFi Digital/Analogwandler (DAC: Digital to Analog Converter) ausgestattet, der die Klangqualität durch möglichst originalgetreue Wiedergabe verbessert. Zudem lassen sich über Dual Play zwei LG Tone Studio gleichzeitig mit einem Wiedergabegerät verbinden. Nutzer können so unter anderem einen Film gemeinsam genießen, ihre Playlist teilen und ähnliches.Bekannt als Modell HBS-F110 ist TONE Free LGs erstes Audioprodukt, das über kabellose Ohrstöpsel verfügt, die sich aufladen, wenn sie im Halsband verstaut werden. Sie sind somit leicht aufzuladen und zu tragen. Das Halsband sorgt nicht nur für zusätzliche Energie, sondern benachrichtigt den Träger auch via Vibrationsalarm über eingehende Anrufe oder Textnachrichten.Darüber hinaus bietet es einen sicheren Aufbewahrungsort für die Ohrstöpsel und verhindert so den Verlust bei Nichtverwendung. Eine optionale Ladeschale bietet extra Energie in den Fällen, in denen das Tragen eines Halsbandes weniger angenehm oder angemessen ist. Der TONE Free lässt sich über Sprachbefehle steuern, um eingehende Anrufe anzunehmen oder abzulehnen.LG will weitere Bluetooth-Kopfhörern zur CES mitbringen. Das Unternehmen wird in Las Vegas unter anderem den TONE Infinim (Modell HBS-920) und den TONE Ultra (Modell HBS-820) enthüllen. Den TONE Infinim hat LG mit seiner ‚Metal Layer‘ Lautsprecher-Technologie ausgestattet. Den TONE Ultra hat das Unternehmen zusammen mit dem Audiospezialisten JBL entwickelt. Auch TONE Platinum, TONE Active+, TONE Pro und LG FORCE werden vom 5. bis 8. Januar 2017 auf der CES gezeigt.